Champions League

Allegri a Sky

"Questo sono ambienti caldi, servirà una bella partita soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Bisognerà lottare su ogni pallone e vincere, così da andare a Lisbona e giocarci la qualificazione. Credo molto in questa squadra, è un'ottima squadra che può crescere. Dopo tanti anni di vittorie, è normale che ci sia un tempo per ricostruire. Dobbiamo vincere, lo sappiamo, facciamo di tutto per farlo. Siamo ancora sull'altalena, però: dobbiamo giocare meglio mentalmente e dare continuità ai risultati. Dobbiamo "Switchare" e capire i momenti della partita: quando subiamo situazioni sfavorevoli, dobbiamo comunque rimanere nella partita. Tridente Di Maria, Milk e Vlahovic? Ora è difficile per caratteristiche di giocatori: devo gestire i giocatori, ormai si gioca in 15 (tolto il portiere), quindi è importante chi gioca ma anche chi entra".

Rabiot in conferenza

"Stiamo parlando sempre tra di noi, anche quando vinciamo, ma se sapessi cosa non va sarebbe facile. Dobbiamo risolvere i problemi sul campo, all'interno della squadra non ci sono problemi, siamo un bel gruppo e lavoriamo bene"

"Contratto? Non so, ci sono altre cose su cui pensare. Ora pensiamo alla squadra poi vediamo cosa succede. La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato, prima c'erano più giocatori di esperienza, ora ci sono più giovani con meno esperienza e tanta qualità. Questo centrocampo e questa squadra sono una buona squadra, forse con un po' meno esperienza".

