Milan che non centrava questo traguardo dalla stagione 2013-2014. Ma occhio a sedersi e Paolo Maldini suono subito la carica. Dopo il successo in serata, intervistato da Amazon Prime, ha caricato l'ambiente con un "questo è solo l'inizio, dobbiamo essere ambiziosi. Non ci possiamo accontentare”. L' È festa grande a San Siro e non potrebbe essere altrimenti dopo il 4-0 maturato sul Salisburgo che vuol dire qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un risultato molto importante per ilche non centrava questo traguardo dalla stagione 2013-2014. Ma occhio a sedersi esuono subito la carica. Dopo il successo in serata, intervistato da, ha caricato l'ambiente con un "”. L' urna di Nyon non darà un avversario facile, ma questo Milan - aggiunge Maldini - potrà essere la mina vagante.

Il Milan deve avere ambizione

Dobbiamo essere ambiziosi. Siamo molto contenti della qualificazione, ma dobbiamo ambire a qualcosa di più grande. Bisogna fare sul serio ora. Per noi è un inizio, non si deve mai dimenticare cosa ha rappresentato questo club. Non ci possiamo accontentare di quello che abbiamo fatto fino a oggi

Quando c'è stata la svolta?

Siamo partiti 4 anni fa con questi giocatori, ci siamo posti dei traguardi e questo è l'anno in cui vogliamo stringere, dopo aver vinto lo Scudetto, per trovare una dimensione europea. Non è facile, ma credo che saremo una mina vagante tra le seconde classificate. Siamo contenti, la squadra è giovane, ma sta maturando. Probabilmente due anni fa avremmo festeggiato di più

Che messaggio è stato il rinnovo di Pioli?

Credo fosse giusto farlo prima di questa partita perché il mister non è mai stato in discussione. Avremmo comunque rinnovato il suo contratto fino al 2025 anche se fosse andata male

Qual è il vostro segreto?

Sono affamato, mi piace vedere questa cosa nella squadra e nel nostro gruppo di lavoro. Dobbiamo essere lì, lo Scudetto vinto è stata la dimostrazione che abbiamo dato tutto per sorpassare l'Inter e lo stesso deve accadere in Champions. Quando mancherà questa cosa faremo più fatica

Il report di Milan-Salisburgo

La pagelle di Milan-Salisburgo

