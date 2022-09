Seguono aggiornamenti

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

GRUPPO G

Gol: Bellingham (B), Stones (M), Haaland (M),

Assist: Reus (B), De Bruyne (M), Joao Cancelo (M),

Ammoniti: Rodri (M), Malen (B), Ozcan (B), Foden (M), Meunier (B),

Espulsi: Nessuno.

Copenaghen-Siviglia 0-0

GRUPPO G

Gol: Nessuno.

Assist: Nessuno.

Ammoniti: Daramy (C), Claesson (C), Stamenic (C), Jordan (S), Carmona (S),

Espulsi: Nessuno.

Real Madrid-Lipsia 2-0

GRUPPO F

Gol: Valverde (R), Asensio (R),

Assist: Vinicius (R), Kroos (R),

Ammoniti: Haidara (L), Nkunku (L), Carvajal (R), Schlager (L),

Espulsi: Nessuno.

Chelsea-Salisburgo 1-1

GRUPPO E

Gol: Sterling (C), Okafor (S),

Assist: James (C), Adamu (S),

Ammoniti: James (C), Pavlocic (S), Adamu (C), Ulmer (S), Capaldo (S),

Espulsi: Nessuno.

