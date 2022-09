Una storia particolare e molto intricata quella di Pogba e delle accuse del fratello su presunte stregonerie chieste dal giocatore della Juventus anche ai danni di un compagno di nazionale come Mbappé. Il giocatore del PSG ha risposto sull'argomento nella conferenza stampa pre PSG-Juventus.

"A oggi preferisco credere alle parole di un giocatore. Mi ha chiamato, mi ha raccontato la sua versione, la sua parola è contro quella di suo fratello. Dò fiducia al mio compagno nell'interesse della squadra. A oggi ha già dei problemi, non ne voglio aggiungere altri".

Ad

Allegri: "Ottimo mercato. Pogba? Spero di riaverlo presto"

Champions League Galtier: "Allegri ha la malizia tipica dei tecnici italiani" UN' ORA FA

Sul match contro la Juventus: "Voglio sempre vincere. Tutti sanno che il mio obiettivo è fare quello che posso, poi la UEFA Champions League è difficile. Le grandi si sono rinforzate, hanno acquistato giocatori di prima qualità. Ci batteremo, faremo del nostro meglio per vincere!"

Sul rapporto con Neymar: "E' il sesto anno. Ci siamo sempre rispettati, ci sono sempre stati momenti freddi, a volte siamo stati vicini, altri in cui siamo stati migliori amici. E' la natura della nostra relazione. Rispetto il giocatore che rappresenta e per la sua importanza. La vita non è lineare, può capitare"

Juventus, le avversarie del girone H di Champions League

Champions League Da Kouamé a Mbappé: Parigi e la Juve (a pezzi) di un Allegri 'vecchio' UN' ORA FA