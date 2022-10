Milan-Chelsea, match valido per la quarta giornata del girone E di Champions League, il Milan scivola al terzo posto e adesso ha bisogno di 6 punti. Difficile, ma non impossibile. , match valido per la quarta giornata del girone E di Champions League, è terminato sul punteggio di 0-2 , frutto della reti di Jorginho e Pierre-Emerick Aubameyang. La gara è stata arbitrata dal tedesco Daniel Siebert. Con questo risultato i Blues guadagnano il primo posto nel girone e vedono la qualificazione dietro l'angolo;Difficile, ma non impossibile.

Qui di seguito le 5 verità emerse dalla notte londinese.

1) Milan sfortunatissimo con gli arbitri

Cakir, Turpin e Siebert. Le grandi squadre non parlano mai degli arbitri, ma il Milan ha sicuramente qualcosa da recriminare in Champions League. Dopo le topiche dell'anno scorso firmate dall'arbitro turco (con il rigore concesso all’Atletico Madrid per il tocco di mano di Kalulu) e da quello francese (con il gol firmato da Diaz durante Milan-Porto e viziato dal fallo di Grujic su Bennacer), quest’anno l’espulsione di Tomori dopo 18 minuti. Forse, nel computo del match, non sarebbe cambiato niente. O forse i rossoneri avrebbero trovato una vittoria importante in ottica qualificazione. Non lo sapremo mai. Una cosa però è certa: al Milan gira malissimo con i direttori di gara. Le grandi squadre non parlano mai degli arbitri, ma il Milan ha sicuramente qualcosa da recriminare in Champions League. Dopo le topiche dell'anno scorso firmate dall'arbitro turco (con il rigore concesso all’Atletico Madrid per il tocco di mano di Kalulu) e da quello francese (con il gol firmato da Diaz durante Milan-Porto e viziato dal fallo di Grujic su Bennacer), quest’anno ci ha pensato Siebert a rovinare il big match di San Siro con. Forse, nel computo del match, non sarebbe cambiato niente. O forse i rossoneri avrebbero trovato una vittoria importante in ottica qualificazione. Non lo sapremo mai. Una cosa però è certa: al Milan gira malissimo con i direttori di gara.

2) L’atteggiamento è più importante dei risultati

Il Milan di Pioli, per l’ennesima volta, ha dimostrato di essere una squadra con la S maiuscola. , i rossoneri hanno fatto mente locale e hanno giocato alla pari per tutto il secondo tempo. Senza soffrire l'inferiorità numerica. Il tecnico emiliano è un po’ l’artefice di tutto questo, e la squadra continua a seguirlo alla lettera. Certe volte, il risultato passa in secondo piano. Nonostante in Italia il pubblico si nutra solamente del punteggio finale, spesso e volentieri le qualità di una squadra si nascondono nelle pieghe del match. Nonostante l’errore di Siebert e un po’ di normale nervosismo , i rossoneri hanno fatto mente locale e hanno giocato alla pari per tutto il secondo tempo. Senza soffrire l'inferiorità numerica. Il tecnico emiliano è un po’ l’artefice di tutto questo, e la squadra continua a seguirlo alla lettera.

3) Il passaggio del turno è difficile, ma non impossibile

Quattro punti dopo quattro partite. I giocatori, i tifosi e tutto l’ambiente del Milan non sognavano di certo una situazione del genere, serviranno quasi sicuramente due vittorie per la sicurezza, quindi 6 punti, ma il Milan di Pioli può farcela. I motivi? Il discorso sull’atteggiamento già enunciato sopra, la qualità degli avversari (Mission possible. I giocatori, i tifosi e tutto l’ambiente del Milan non sognavano di certo una situazione del genere, ma nulla è compromesso . I rossoneri sono ancora in corsa per gli ottavi e, con due lunghezze di ritardo dal Salisburgo e tre dal Chelsea, possono continuare a credere nel passaggio del turno . Certo,, ma il Milan di Pioli può farcela. I motivi? Il discorso sull’atteggiamento già enunciato sopra, la qualità degli avversari ( forti, ma non imbattibili ) e il fattore San Siro che entrerà in gioco nell’ultima del girone contro il Salisburgo.

CHAMPIONS LEAGUE, LA SITUAZIONE DEL GIRONE E

SQUADRA PUNTI Chelsea 7 Salisburgo 6 Milan 4 Dinamo Zagabria 4

4) Il Chelsea è una squadra serissima

Blues, invece la squadra londinese Graham Potter, bravissimo ad inserirsi in punta di piedi e ad inculcare le proprie idee nella testa dei giocatori, ma allo stesso tempo gli applausi vanno divisi con la manodopera. Perché il Chelsea non ha dei semplici manovali, ma dei veri e propri campioni. Koulibaly e Thiago Silva, per esempio, sono una coppia difensiva da panico, James è uno dei laterali più devastanti in Europa e Mount è un genietto tutto classe e qualità. Insomma, non che ne avessimo bisogno, ma questa squadra ha dimostrato per l'ennesima volta la propria serietà. Anche quest’anno andranno lontano. Dopo l'esonero di Tuchel molti pensavano ad un crollo verticale da parte dei, invece la squadra londinese ci ha messo solo qualche settimana per rimettersi in riga . Il merito è sicuramente di, bravissimo ad inserirsi in punta di piedi e ad inculcare le proprie idee nella testa dei giocatori, ma allo stesso tempo gli applausi vanno divisi con la manodopera. Perché il Chelsea non ha dei semplici manovali, ma dei veri e propri campioni., James è uno dei laterali più devastanti in Europa e Mount è un genietto tutto classe e qualità. Insomma, non che ne avessimo bisogno, ma questa squadra ha dimostrato per l'ennesima volta la propria serietà. Anche quest’anno andranno lontano.

5) Leao gioca al livello dei migliori

Leao sgasa e dribbla tutti quanti. Persino gli avversari più complicati (chiedere a Reece James). Il Milan se lo deve coccolare e godere finché può, perché il futuro di questo classe 1999 è l’elite del calcio europeo. Contro il Chelsea non avrà inciso. Non avrà fatto gol o assist. Ma ormai Rafael Leao ha preso residenza fissa negli alti borghi della Champions League. Anche all’interno di una partita azzoppata dalla decisione avventata dell’arbitro Daniel Siebert, il velociraptor portoghese ha piazzato 2-3 giocate da infarto e ha fatto la differenza. Nel pacchetto offensivo dei rossoneri è risultato nettamente il migliore ( pagelle ). Ormai il suo livello è questo qua:Persino gli avversari più complicati (chiedere a Reece James). Il Milan se lo deve coccolare e godere finché può, perché il futuro di questo classe 1999 è l’elite del calcio europeo.

