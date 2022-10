Brahim Diaz vola con il resto del Milan a Zagabria: ci sarà anche lui nell'assalto al fortino della Dinamo dei rossoneri, a cui serve una vittoria se vogliono sperare nel passaggio del turno in Champions League. Secondo le ultime notizie, il fantasista spagnolo (autore di vola con il resto del Milan a Zagabria: ci sarà anche lui nell'assalto al fortino della Dinamo dei rossoneri, a cui serve una vittoria se vogliono sperare nel passaggio del turno in. Secondo le ultime notizie, il fantasista spagnolo (autore di una doppietta nel 4-1 del Milan contro il Monza ), avrebbe smaltito il problema al gluteo (contrattura) accusato nel secondo tempo del match di San Siro.

Ad

Champions League Dinamo Zagabria-Milan: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 11:08

Non sarà della partita invece Sergiño Dest: l'esterno statunitense non ha ancora recuperato da un affaticamento muscolare che non gli permetterà di volare in Croazia. Proverà a recuperare per la prossima partita di campionato, in programma contro il Torino.

La probabile formazione contro la Dinamo

Da #PioliOut a Pioli is on fire: i 3 anni magici da allenatore del Milan

Serie A Pioli: "Nulla di grave per Brahim. De Ketelaere sa che deve fare di più" IERI ALLE 18:56