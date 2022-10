L'ha detto Fikayo Tomori, in un perfetto italiano, alla vigilia di Milan-Chelsea : "Il bello del calcio è che ti dà sempre una seconda possibilità". Proprio così, a meno di una settimana dallo schiacciante 3-0 di Stamford Bridge , i rossoneri hanno la chance di vendicarsi. San Siro si prepara ad ospitare un match delicatissimo in chiave qualificazione: al momento, infatti, i Campioni d'Italia si trovano a pari merito con gli inglesi a quota 4, con il Salisburgo primo a 5 punti e la Dinamo Zagabria a 3, fanalino di coda del girone E. L'imperativo per gli uomini di Stefano Pioli è strappare almeno un punto per poi giocarsi tutto nelle ultime due giornate (in Croazia il 25 ottobre e di nuovo al Meazza contro gli austriaci il 2 novembre), ma ci sono i margini per tentare l'impresa, nonostante le tante assenze . Vediamo perchè.

1) Il fattore Meazza

Ad

"San Siro sarà la nostra arma in più".

Champions League Pioli: "Messias recuperato. De Ketelaere? Difficile torni per Verona" UN GIORNO FA

E' lo stesso Pioli a richiamare l'attenzione sull'entusiasmo e la carica del Meazza che martedì farà registrare il settimo sold out consecutivo stagionale sponda Milan. Tra le mura amiche i rossoneri hanno perso solo due partite nel 2022 (a gennaio contro lo Spezia e a settembre contro il Napoli). Un vero e proprio fortino.

Pioli: "Il 3-0 a Londra non deve condizionarci: San Siro ci aiuterà"

2) Il recupero di Theo Hernandez

Theo è stato uno dei grandi assenti a Londra. Ballo-Tourè, eroe a Empoli, ha sofferto tremendamente le sgroppate di James e i tagli di Sterling e ha offerto poco in attacco. L'importanza del terzino francese, rientrato dall'infortunio muscolare patito contro il Napoli, si è vista nella sfida contro la Juventus: l'asse sull'out di sinistra con Leao ha funzionato alla perfezione e spesso, in fase di impostazione, Theo si è accentrato e aiutato Tonali e Bennacer, andando a comporre quasi una mediana a 3. Proprio la modalità "costruttore" di Hernandez può essere la chiave per rispondere al pressing asfissiante degli uomini di Potter.

3) L'allergia del Chelsea alla trasferta

I numeri parlano chiaro: l'avvio di stagione dei Blues ha due facce. A Stamford Bridge sia sotto la gestione Tuchel che con Graham Potter non hanno mai perso, mentre in trasferta fanno fatica: lontano da Londra sono arrivate le sconfitte contro Everton, Leeds e Southampton in Premier e Dinamo Zagabria in Europa. Allargando l'orizzonte temporale, l'ultima vittoria in trasferta in Champions in Italia risale addirittura a 19 anni fa (novembre 2003, 4-0 alla Lazio). Da allora, i londinesi non hanno vinto nelle ultime sette trasferte (1 pareggio e 6 sconfitte), perdendo tutte le ultime 5 gare esterne dal 2010 al 2021. L’unico precedente tra Milan e Chelsea giocato a San Siro si è, invece, chiuso sull'1-1 nella fase a gironi della Coppa Campioni 1999-2000.

Tomori manda un messaggio a Southgate: "Voglio il Mondiale"

Champions League De Ketelaere out col Chelsea: problema muscolare. Gioca Diaz IERI ALLE 10:22