Prima sconfitta in questa Champions League per il Milan che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Londra contro il Chelsea. 3-0 senza storia per i Blues che hanno punito la squadra di Pioli con le reti di Fofana, Aubameyang e James. Queste le parole del tecnico dei rossoneri nel post partita.

"Non avevamo iniziato male la partita, ma poi non siamo stati lucidi in molte scelte e certamente potevamo fare di più". le prime parole del tecnico.

Non cerca alibi dettato dalle assenze Pioli: "Non c'entra la poca esperienza, né le assenze. C'entra che dovevamo essere più lucidi, perché all'inizio il Chelsea non portava così tanta pressione. E' chiaro che, se sbagli spesso le scelte e subisci la loro pressione, prima o poi prendi gol".

Sulle difficoltà del secondo tempo: "Il secondo gol ha cambiato il nostro atteggiamento. Non siamo rimasti squadra come al solito e a questi livelli paghi a caro prezzo".

Sui tanti cambi effettuati a metà ripresa: "Perché devo dare minutaggio a chi rientra degli infortuni e devo far riposare chi ne ha bisogno in un periodo così fitto di impegni"

Pioli: "Leao sta giocando ad alto livello, CDK può fare la punta"

