Ultima giornata di Champions League, ultimi 90 minuti per definire le 16 qualificate agli ottavi di finale. Restano a disposizione solo due posti per la fase ad eliminazione diretta e una sarà proprio la vincente tra. Al Milan, in realtà, basta anche il pareggio avendo un +1 sulla squadra austriaca. Si respira di nuovo serata di grandi notti di Champions League e vedremo se il Milan sarà all'altezza dopo il brutto ko di campionato contro il Torino (2-1) . Per questa partita decisiva, Pioli sceglie il tridente Rebic-Krunic-Leão a sostegno dell'unica punta Giroud che torna titolare. In difesa il tecnico dei rossoneri si gioca la carta dell'esperienza e mette Kjaer al fianco di Tomori.