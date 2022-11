Ancelotti che ha registrato il Milan o Salisburgo, ma i rossoneri hanno fatto valere sia il fattore campo sia la maggiore qualità in attacco comunque mostrata durante tutto il girone. Si è anche sofferto, nel primo tempo, con le chance per Adamu e Okafor, ma alla fine la decide Giroud che con una doppietta, Krunic, subito ad inizio secondo tempo, e Messias che completano la festa rossonera. Una vera festa visto che il Milan non si qualificava agli ottavi di finale di Champions League dalla stagione 2013-2014. Ben 9 anni fa... Il Milan passa come seconda e ora si fa dura, ma è giusto mettersi in gioco anche in queste grandi sfide. Dall'urna di Nyon, del prossimo 7 dicembre, uscirà una tra Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica ( Con la qualificazione del Lipsia nel girone del Real, conche ha registrato il nuovo record di vittorie in Champions , mancava una sola squadra per comporre il quadro definitivo delle 16 qualificate agli ottavi di finale. O, ma i rossoneri hanno fatto valere sia il fattore campo sia la maggiore qualità in attacco comunque mostrata durante tutto il girone. Si è anche sofferto, nel primo tempo, con le chance per Adamu e Okafor, ma alla fine la decideche con una doppietta, da gran opportunista , spiana la strada alla squadra di Stefano Pioli. In gol anche, subito ad inizio secondo tempo, eche completano la festa rossonera. Una vera festa visto che il Milan non si qualificava agli ottavi di finale di Champions League dalla stagione... Il Milan passa come seconda e ora si fa dura, ma è giusto mettersi in gioco anche in queste grandi sfide. Dall'urna di Nyon, del prossimo 7 dicembre, uscirà una tra Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica ( tutte le qualificate ).

Milan-Red Bull Salisburgo 4-0 (1-0 primo tempo)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (86' Gabbia), Kjaer, Tomori, Theo Hernández (78' Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (69' Pobega); Rebic, Krunic (78' De Ketelaere), Leão (69' Messias); Giroud. All. Stefano Pioli

RED BULL SALISBURGO (4-3-1-2): Köhn; Dedic, Solet (46' Bernardo), Pavlovic, Wöber (77' Ulmer); Selwald, Gourna-Douath (64' Kameri), Kjaergaard; Subic; Adamu (62' Sesko), Okafor (77' Koita). All. Matthias Jaissle

Marcatori: 14' e 57' Giroud (M), 46' Krunic (M), 90+1 Messias (M)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Ammoniti: 44' Okafor, 61' Gourna-Douath

Espulsi: nessuno

Cronaca in 9 momenti

Minuto 3': PALO DI THEO HERNANDEZ - Rebic gestisce palla sulla trequarti e libera Theo Hernandez che controlla col destro e calcia col mancino, ma centra il palo alla sinistra di Köhn.

Minuto 11': OCCASIONE SALISBURGO - Brivido per il Milan, con gli ospiti che vanno al tiro con Kjaergaard: risponde Tomori che si immola.

Minuto 14: GOL DI GIROUD - Sugli sviluppi di un corner, Giroud svetta più in alto di tutti sul secondo palo e va in rete. Se lo sono persi tutti.

Giroud esulta per il gol in Milan-Red Bull Salisburgo - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Minuto 17': ADAMU VICINO AL PAREGGIO - Salisburgo subito vicino al pareggio dopo il gol di Giroud. Adam si sbarazza di Tomori, ma calcia troppo centrale con Tatarusanu a rispondere presente. Che brivido.

Minuto 39': TATARUSANU PRESENTE - Sucic pericoloso, questa volta con un destro da fuori area ma Tatarusanu è attento e respinge.

Minuto 44': OCCASIONE OKAFOR - Kjaergaard cerca e trova Okafor sul primo palo, respinge in uscita Tatarusanu. Decisivo.

Krunic esulta con Giroud e Leao per il gol in Milan-Red Bull Salisburgo - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Minuto 46': GOL KRUNIC - Pronti, partenza e gol di Krunic alla prima palla utile del secondo tempo. Tutto merito della sventagliata di Rebic e della sponda di testa di Giroud: poi Krunic batte di testa Köhn.

Minuto 57': GOL GIROUD - Leão non riesce a calciare ed è costretto a farsi tutto il campo per piazzare il cross: palla respinta in qualche modo dalla difesa del Salisburgo e Giroud ne approfitta per trafiggere la rete per il 3-0.

Minuto 90+2: GOL DI MESSIAS - Arriva anche il poker per i rossoneri col sinistro a giro di Messias. Palla fantastica data da Giroud.

Il migliore

Olivier GIROUD - L'uomo dei gol pesanti, ancora una volta. La sua doppietta regala al Milan il pass per gli ottavi di finale: un mix di bravura, cinismo, senso del gol. E ne segnerebbe anche un altro, se non avesse un ginocchio in fuorigioco. Bestiale.

Il peggiore

Amar DEDIC - Comico il liscio che regala a Giroud il pallone del tris. L'episodio più negativo in una serata in cui soffre dal primo all'ultimo minuto le avanzate da dietro di Theo Hernandez.

La pagelle

