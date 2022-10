Champions League

Martedì 4 ottobre 2022, che serata per il calcio italiano in! Le protagoniste sono due:. La squadra di Inzaghi dà un calcio alla crisi che l'ha portata a quattro sconfitte in otto turni di campionato e rialza fieramente la testa battendo il Barcellona nella bolgia di San Siro . Quella di Spalletti è addirittura esagerata: 6-1 ad Amsterdam sul campo dell'Ajax nella serata ricordo di Johan Cruyff e Diego Armando Maradona, una goleada che vale anche il primo posto nel girone a punteggio pieno. E l'esaltazione dei quotidiani sportivi italiani è assolutamente giustificata.