Luciano Spalletti ha poi inserito prontamente Giovanni Simeone, che in pochi minuti ha trovato anche la rete del 3-0. Napoli-Liverpool è durata solo 40 minuti per Victor Osimhen , costretto a lasciare il campo durante la sfida del Maradona sul risultato di 2-0 per i partenopei. Il nigeriano, che aveva già accusato dei dolori muscolari negli scorsi giorni, ha avvertito di nuovo dolore e si è accasciato a terra, prima di chiedere il cambio.ha poi inserito prontamente, che in pochi minuti ha trovato anche la rete del 3-0.

C'è preoccupazione ora per le condizioni di Osimhen: di che entità sarà il suo infortunio? Quante partite sarà costretto a saltare? Ancora presto per dirlo, di sicuro rimane la delusione sua e del pubblico del Napoli: non sarà stato facile lasciare il campo in una serata magica per gli azzurri, dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore al minuto 18 (parato da Alisson).

