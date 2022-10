Champions League

Pagato 35 milioni di euro in estate, forse nemmeno i tifosi del Napoli si aspettavano un avvio di stagione così positivo per il giovane attaccante nativo di Bentivoglio (Bologna): in questo primo scorcio di stagione ha già realizzato, anzi in 11 scorci di partite. 1 gol in campionato - contro lo Spezia - in 8 presenze,, alla sua stagione di esordio. 1 contro i Rangers, 3 distribuiti in due partite contro il malcapitato Ajax, che ha subito 10 gol dal Napoli tra andata e ritorno. Numeri davvero ottimi, che diventano incredibili se valutiamo che Raspadori ha realizzato un gol ogni 31,7 minuti disputati in Europa, addirittura meglio del capocannoniere di quest'anno,, fermo a un gol ogni 41. Se scorriamo la Top 10 - Raspadori in lista insieme a Haaland, Salah, Lewandowski, Sané - vengono davvero i brividi...