La Juventus non sta vivendo un momento particolarmente sereno. Le frenate in campionato e i continui infortuni stanno condizionando la stagione dei bianconeri. Ecco le parole di mister Allegri in conferenza stampa, domani si affronta il PSG al Parco dei Principi.

Sull'assenza di Di Maria: "Col senno di poi non si va da nessuna parte. L'ho fatto giocare con lo Spezia perché serviva una scossa. Domenica stava meglio, portarlo con noi a Parigi e rischiarlo per una gara con tante gare importanti da qui a novembre no. Altrimenti perde la condizione fisica, non servirebbe a nulla".

Un commento sul girone: "Domani inizia la Champions, servono 10 punti per passare il turno. E' una bella gara da giocare contro una squadra straordinaria, faremo una bella gara. Poi vanno fatti 10 punti, che siano 3 domani o 3 la prossima, sono 10 punti. Domani è divertente, la Champions dà emozioni diverse. Esserci è un orgoglio da parte di tutti noi, sono gare ancora più belle da giocare: il PSG è tra i più forti, per me è la favorita numero uno."

Servirà essere all'altezza. Dobbiamo passare il turno, poi inizia una nuova Champions. Serve un passo alla volta, dobbiamo migliorare: l'andamento è stato quello di trovarsi in vantaggio, spero anche domani, ma lì ci siamo fermati. Dobbiamo migliorare in questo. Ora non si decide nulla, serve migliorare e lavorare" ha continuato Allegri.

Opinione quasi stizzita su Pogba che ha deciso di operarsi dopo i problemi al ginocchio: "Pogba aveva fatto una scelta conservativa, lo riavremo a gennaio. Difficilmente sarà prima di novembre, serve essere realisti. Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45 giorni all'ìnizio del Mondiale. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio"

Sulla formazione per la gara di domani: "Bonucci, Vlahovic, Rabiot e Perin giocano. Poi devo capire come stanno Alex Sandro, Paredes, chi gioca domani davanti".

