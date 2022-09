Si apre con una super sfida il girone di Champions League della Juventus. Di fronte ci sarà il PSG che parte sicuramente tra le favorite della competizione. Queste le parole del tecnico Galtier

Galtier: "Girone? La Juve è una big, riduttivo dire che PSG è favorito"

"La Juventus ha esperienza, è difficile da battere. Si dice sia in difficoltà adesso ma partendo dalla sua organizzazione è difficile da gestire, creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti."

Poi un commento ironico su mister Allegri che ha dichiarato di considerare importante il match contro il Benfica per la sua Juventus: "Ha più esperienza di me e ha la malizia dei tecnici italiani che rispetto molto"

Sul ruolo di favoriti in questa Champions League: "Sarebbe riduttivo dire questo nei confronti delle altre. Ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente possono vincere la Champions: ci sono squadre favorite che non arrivano alla fine, ci sono sorprese, scenari imponderabili con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere. Dire che siamo i favoriti.. Non lo penso. Qui ci sono i migliori giocatori"

Sull'assenza dell'ex Di Maria: "É un peccato che Di Maria non possa tornare, ha scritto belle pagine qui. E' stato esemplare, ha fatto bene, non posso essere felice del suo infortunio perché gli sarebbe piaciuto giocare. Dà esperienza, ha un sinistro di grande qualità ma sono certo che chi lo sostituirà sarà di livello

