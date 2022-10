Come ampiamente prevedibile, come doveva essere. Il PSG si mangia in un sol boccone 7-2 il Maccabi Haifa e conquista con un turno di anticipo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Per i parigini vanno a segno tutti gli uomini del tridente dei sogni Messi-Mbappé-Neymar, autori di giocate sensazionali che infiammano ed emozionano il pubblico parigino, oltre all'autogol di Goldberg e alla rete di Soler; per gli ospiti, comunque ancora in corsa per l'Europa League vista la sconfitta della Juventus, clamorosa doppietta di Seck.

Per gli amanti del grande calcio il primo tempo del Parco dei Principi può certamente rappresentare un reperto da conservare e riguardare quando si ha voglia di qualcosa di bello, per non dire abbagliante. Protagonisti del capolavoro i soliti tre tenori offensivi del PSG, su tutti Messi che prima apre le danze al 19' con un esterno sinistro perfetto all'incrocio dei pali e poi chiude al 44' un'azione di contropiede fantastica aprendo il piattone sinistro dopo uno scambio con Mbappé. Nel messo tanto, tantissimo altro: Mbappé è fenomenale al 32' pescando ancora l'incrocio dei pali in area praticamente da fermo, Neymar letale al 35' nel convertire in rete una grande ripartenza dei padroni di casa. Al 38', però, c'è spazio anche per la soddisfazione del gol per Seck, che premia un primo tempo volenteroso del Maccabi spingendo in porta di testa un bel traversone di Atzili su cui Donnarumma esce malissimo.

La ripresa si apre con un PSG oltremodo pigro e distratto, che scopre il fianco al coraggio israeliano. A sorpresa è ancora Seck ad accorciare le distanze di testa, firmando al 50' un'inaspettata doppietta sfruttando un disimpegno non perfetto della difesa francese. Il PSG però si sveglia subito e riattiva le sue stelle, con Mbappé che al 65' replica in tutto e per tutto il gol segnato nel primo tempo freddando ancora Cohen con un gol fantastico di interno destro che si insacca all'incrocio. Tre minuti più tardi, poi, lo sfortunato autogol di Goldberg a punire eccessivamente un Maccabi apprezzabile per coraggio e voglia. Nel finale si diverte anche il neo entrato Soler, che firma il definitivo 7-2Il PSG chiude così la pratica e si regala il passaggio agli ottavi con un turno di anticipo: con questi fenomeni gli uomini di Galtier puntano ad essere un problema davvero per tutti.

Il tabellino

PSG-Maccabi Haifa 7-2

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos (79' Kimpembe), Bernat; Vitinha (79' Zaire-Emery), Fabian Ruiz (83' Sarabia), Renato Sanches (68' Soler); Neymar (79' Ekitike), Messi, Mbappé. All.: Galtier

MACCABI HAIFA (4-3-2-1): Cohen; Seck, Goldberg, Batubinsika, Cornud (70' Menachem); Abu Fani (71' Meir), Mohamed, Lavi; Atzili (65' David), Chery; Pierrot (83' Rukavytsya). All.: Bakhar

ARBITRO: F. Zwayer

GOL: 19', 44' Messi, 32', 65' Mbappé, 35' Neymar, 38', 50' Seck, 67' Goldberg (OG), 84' Soler

AMMONITI: 26' Seck, 27' Neymar, 40' Sergio Ramos, 47' Chery, 53' Atzili, 74' Neta Lavi

ESPULSI: -

NOTE: recupero 3'

La cronaca in 9 momenti

19 - MEEEEEESSIIIIII!! MEEEESSIIIIII!! GOL CAPOLAVORO!! Azione prolungata dei parigini conclusa dal sinistro d'esterno magico dell'argentino, che porta meritatamente avanti il PSG!

32 - MBAPPEEEEEEEEE'!!! SI GIOCA A UN ALTRO SPORT, 2 A 0!!! Altro gol clamoroso dei parigini iniziato da una rabona di Neymar, la palla carambola su Mbappé che stoppa e da fermo apre il piattone piazzandola all'incrocio.

35 - NEEEEEYYYMAAAAAAARRRR!! LA FESTA E' GIA' COMPLETA, 3-0! Altra azione devastante dei tre tenori, stavolta è il brasiliano a battere Cohen a tu per tu allargando il piattone destro.

38 - SECK! SECK! DAL NULLA SEGNA IL MACCABI! Punizione di Atzili, Donnarumma esce male e Seck la spinge comodamente in porta di testa!

44 - MEEEEEESSIIIIIII!! ALTRO GOL MERAVIGLIOSO, E' 4-1 PSG! Gioco a due splendido al limite tra Messi e Mbappé, l'argentino si sposta palla poi sul sinistro e col piattone da fuori area batte Cohen!

50 - SEEEEECK! ANCORA SECK DI TESTA, 4-2! Difesa del PSG completamente ferma, una serie di rimpalli premia ancora Seck che firma la sua doppietta personale!

65 - MBAPPEEEEEE! ALTRA PERLA, INCREDIBILE, 5-2! Traversone stoppato perfettamente dal numero 7 in area, che segna un gol identico al precedente calciando dalla stessa posizione ancora più forte all'incrocio!

67 - AUTORETE DI GOLDBERG! 6-2! Grande azione di Neymar e palla sparata dentro l'area piccola, il tocco del giocatore del Maccabi è netto!

84 - SOOOOOOOLER! E SONO 7! Messi illumina ancora, Soler si fa trovare pronto a rimorchio e batte Cohen col mancino!

Il momento social

MVP

Il migliore - Lionel MESSI: doppietta e spettacolo oltre la mera concezione, oltre il tangibile, oltre il terreno. Finalmente felice e finalmente dominante, ingiocabile come è sempre stato: domina sorridendo, come qualcuno che non ha mai saputo fare nulla di diverso. Non è di questo mondo, né mai lo diventerà.

Il peggiore - Sean GOLDBERG: un autogol e tanto, tantissimo mal di testa. Ricorderà questa serata come la notte in cui è stato triturato da un'orda di fenomeni: qualcuno gli compri un'aspirina, ne avrà bisogno.

