Il Liverpool si getta alle spalle le grane di Premier League e torna straripante in Champions. Nella tana dei Glasgow Rangers, che passano addirittura in vantaggio al 17' con l'imbucata di Arfield, finisce 7-1 per la band di un rinfrancato Jürgen Klopp! Pari al 24' di Firmino che poi, al 55', apre alla goleada, concretizzatasi con l'acuto di Darwin Nuñez, la tripletta (da subentrato) di Salah nel giro di 6' - tra il 75' e l'81' - e la rete conclusiva di Elliott. Reds a cui, ora, a quota 9, basta un punto nelle ultime due partite contro Ajax e Napoli per accedere agli Ottavi. Rangers sempre a quota 0 e che, ora, vedono allontanarsi anche il terzo posto direzione Europa League.

Il tabellino

RANGERS-LIVERPOOL 1-7

Rangers (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson (45' King), Davies, Barisic; Jack (60' Davis), Lundstram; Sakala (76' Matondo), Arfield, Kent (76' Wright); Colak (76' Morelos). All.: Van Bronckhorst.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Konate (79' Milner), Gomez, van Dijk, Tsimikas (68' Robertson); Elliott, Fabinho, Henderson (67' Thiago Alcantara); Carvalho, Darwin Nuñez (68' Salah), Firmino (73' Diogo Jota). All.: Klopp.

Arbitro: Slvako Vincic (Slovenia).

Gol: 17' Arfield (R), 24' e 55' Firmino (L), 66' Darwin Nuñez (L), 76', 80' e 81' Salah (L), 87' Elliott (L).

Assist: Jack (R, 1-0). Tsimikas (L, 1-1), Gomez (L, 1-2), Firmino (L, 1-3) Diogo Jota (L, 1-4), Diogo Jota (L, 1-5), Diogo Jota (L, 1-6).

Note - Recupero: 3+1. Ammonito: Gomez.

Il momento social

Intercorrono esattamente sei minuti e dodici secondi tra il primo e il terzo gol personale di Mohamed Salah. La risposta è "Sì", si tratta della tripletta più veloce della storia della Champions League.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

17' - GOL DEI RANGERS CON ARFIELD! Spettacolare azione dei protestanti di Glasgow: tocco dietro di Colak per Jack, abile a verticalizzare per il canadese, che con una staffilata rasoterra manda la palla all'angolino!

21' - FOLLIA DI GOMEZ, IN RETROPASSAGGIO SU ALISSON! Colak prova a metterla in mezzo a porta vuota, ma non trova compagni: Rangers vicinissimi al 2-0!

24' - GOL DEL LIVERPOOL CON FIRMINO! Nel momento migliore dei Rangers, i Reds pareggiano: calcio d'angolo dalla destra di Tsimikas e incornata vincente del brasiliano in anticipo su Tavernier: 1-1!

44' - SAKALA SERVE UN RIGORE IN MOVIMENTO AD ARFIELD! Konate respinge la sfera ad Alisson battuto! Rangers vicinissimi al nuovo vantaggio!

55' - GOL DEL LIVERPOOL CON FIRMINO, ANCORA LUI! Contropiede dei Reds: colpo di testa a liberare di van Dijk, apertura sulla destra di Elliott per Gomez e cross basso perfetto per il brasiliano, che insacca in corsa! Gara ribaltata ad Ibrox: 1-2!

66' - GOL DEL LIVERPOOL CON DARWIN NUÑEZ! Sul rinvio coi piedi non proprio pulito di McGregor, si sviluppa una bella azione corale con Carvalho che cerca Firmino, abile a mandare al tiro vincente l'ex Benfica: 1-3!

71' - SALAH A TU PER TU CON McGREGOR! Il portiere-veterano degli scozzesi esce in maniera non ortodossa ma efficace.

75' - GOL DEL LIVERPOOL CON SALAH! Elliott per Diogo Jota, la palla si impenna e l'egiziano va via a Barisic e, da posizione defilata, spedisce il pallone nell'angolino più lontano con un tocco felpato in stile calcetto: 1-4!

80' - GOL DEL LIVERPOOL CON SALAH! Sinistro a giro morbido dal limite, su passaggio di Thiago Alcantara e nulla da fare per McGregor: 1-5!

81' - GOL DEL LIVERPOOL CON SALAH! Gol in fotocopia: altro sinistro a giro all'angolino con la palla che, questa volta, s'insacca nell'angolino più lontano! TRE GOL IN NEL GIRO DI 6'12" PER MOMO SALAH!

87' - GOL DEL LIVERPOOL CON ELLIOTT! Cross di Salah dalla sinistra, rimpallo vincente di Carvalho e piazzato a porta sguarnita del giovane centrocampista del Liverpool. Elliott che, durante il VAR-check per un possibile fuorigioco di Diogo Jota, ha aspettato con le dita incrociate prima che l'arbitro Vincic convalidasse la sua prima rete in carriera in Champions League! La partita finisce 1-7!

Il migliore

Salah. Ruba la scena a uno strepitoso Firmino (due gol e un assist) con una tripletta da subentrato nel giro di sei minuti e dodici secondi, la più veloce della storia della competizione. Abbagliante.

Il peggiore

Barisic. In totale tilt da quando si ritrova a fronteggiare Salah. Da lì in poi, infatti, è scena muta per il terzino sinistro dei Rangers.

