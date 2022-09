Politano su rigore, Raspadori e Ndombele. Da registrare anche il doppio errore dal dischetto di Zielinski al minuto 56, quando le ostilità erano ancora sullo 0-0. La partita è stata arbitrata dal fischietto spagnolo Antonio Matheu Lahoz. Con questo risultato, 0-3. Glasgow-Rangers Napoli, match valido per la seconda giornata del Girone A di Champions League, è terminato sul punteggio di 0-3 per effetto delle reti di. Da registrare anche il doppio errore dal dischetto dial minuto 56, quando le ostilità erano ancora sullo 0-0. La partita è stata arbitrata dal fischietto spagnolo. Con questo risultato, 0-3.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dei Glasgow Rangers

Allan McGREGOR 7,5 - Sullo 0-0 esce bene su Simeone e salva la porta dei suoi. Para due rigori a Zielinski. Intuisce anche il rigore su Politano ma il tiro è troppo angolato e non ci arriva.

John LUNDSTRAM 6 - Da quella parte si trova Kvicha e lui gestisce bene il georgiano, nel primo tempo gli rende la vita dura. Una piccola sbavatura nel primo tempo ma Simeone non ne approfitta. Cala come tutta la squadra in superiorità numerica.

Connor GOLDSON 6 - In difesa i ragazzi scozzesi sono ben organizzati e contengono i partenopei, lui non demerita e nella ripresa sfiora anche il gol ma alla fine cala, complice l'inferiorità numerica.

James SANDS 4,5 - Prende il primo cartellino giallo al 53° e dopo due minuti ne prende un altro, espulso e rigore per il Napoli. Gara da dimenticare per lui.

James TAVERNIER 5,5 - Fa il suo lavoro e contiene più che può Kvara alla fine però viene ammonito su una ripartenza del georgiano. (dall’82’ KAMARA sv).

Scott ARFIELD 6 - E' il più pericoloso dei suoi, al 13° minuto scalda i guantoni di Meret con una bella botta dai 25 metri. A inizio ripresa ha sui piedi la palla del vantaggio ma è troppo complicata anche per lui (dal 72’ MATONDO 5 – Non incide nel finale di match, ad appannaggio del Napoli)

Steven DAVIS 5 - A centrocampo non incide mai e subisce il gioco dei partenopei (dall’83’ Tillman sv)

Ryan JACK 5 - Stesso discorso per lui, a centrocampo gli scozzesi provano a metterla sul fisico ma non riescono ad imporre il loro gioco (dal 63’ King 5,5 – Purtroppo per lui entra nel momento peggiore dei suoi)

Borna BARISIC 5 - Fino all'episodio del rigore la sua prestazione è sopra la sufficienza, a sinistra fa soffrire Di Lorenzo. Ma da un suo scellerato intervento in area di rigore parte la bella serata del Napoli.

Ryan KENT 5,5 - Belle accelerazioni sulla destra, tanto che Di Lorenzo in un paio di occasioni non ci capisce molto. Mette in area una palla velenosa che i suoi compagni non finalizzano per fortuna degli azzurri. Cala e si perde come tutti i suoi compagni.

Alfredo MORELOS 5 - Dopo un minuto ha sulla testa la palla dell'1-0 ma sbaglia la mira. Liscia una palla al bacio a fine primo tempo. Kim non gli fa toccare palla (dal 72’ Kolac 5,5 – Anche per lui non ci sono spunti positivi).

All. Giovanni VAN BRONCKHORST 5 - Dopo lo 0-4 della prima giornata prova con la difesa a 3 inserendo un centrocampista in più. Il Napoli però fa il suo gioco e i suoi possono fare ben poco. Dopo l'espulsione la partita gli scappa dalle mani e recuperarla diventa impossibile.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6,5 - Ottima risposta su Arfield, devia in angolo un tiro pericolosissimo

Giovanni DI LORENZO 6 - Alcune scelte discutibili, perde una palla in area che poteva costare tanto. Al 38° ha sulla testa la palla dell'1-0 ma non se la sente, la tira indietro.

Kim MIN-JAE 7 - I suoi interventi sono sempre puntuali e puliti. Il match con Morelos lo stravince, il povero colombiano non tocca palla.

Amir RRAHMANI 6,5 - All'inizio sente la pressione e dopo nemmeno un minuto rischia di fare la frittata. Col prosieguo del match alza il suo livello e tutto passa.

MARIO RUI 6,5 - Fa il suo lavoro sulla fascia sinistra e contiene le poche scorribande scozzesi. (dal 77’ Mathìas OLIVERA – sv)

Stanislav LOBOTKA 6,5 - Faro del centrocampo, imprescindibile per questo Napoli. Cambi di direzione e cambi di velocità sono il suo marchio di fabbrica e ad Ibrox non si risparmia regalando palle a destra e sinistra.

Zambo ANGUISSA 7 - Generoso come sempre, alterna polmoni a qualità, nel finale ruba una palla sanguinosa a Kamara e regala un assist al bacio che Ndombele non può sbagliare.

Khvicha KVARATSKHELIA 7 - A volte si intestardisce a cercare la giocata, ma a questo ragazzo non si può chiedere di giocare diversamente. Da un suo tiro scaturisce il secondo rigore che lancia il Napoli. (dall’89’ Eljif ELMAS sv)

Piotr ZIELINSKI 4,5 - Nel complesso la sua è una buona partita, prende un palo al 3°, regala una palla bellissima per Simeone che però non finalizza. Ma i due rigori sbagliati di fila fanno male, entrambi da non far vedere ai bambini dei primi calci… O meglio da far vedere per come non tirare i rigori. (dall’82’ Tanguy NDOMBELE 6,5 - Entra al 83° e insacca una palla facile facile regalata da Anguissa. Che possa servirgli per entrare sempre di più in condizione e scalare le gerarchie del mister?)

Matteo POLITANO 7 - Prestazione generosa sia in fase offensiva che in quella difensiva. E' grazie a lui che il Napoli si sblocca e si regala una bellissima notte in Scozia. (dal 77’ Alessio ZERBIN sv)

Giovanni SIMEONE 6,5 - Partita molto generosa, quello che gli chiedeva Spalletti: da una sua progressione scaturisce il fallo che porta Zielinski sul dischetto. Si sbatte e fa a sportellate lì davanti (dal 77’Giacomo RASPADORI 6,5 - Il giovane attaccante entra a 15minuti dalla fine e tanto gli basta per inserire il suo nome tra i marcatori. Bello scambio con il neoentrato Olivera e palla all'angolino, chirurgico).

All. Luciano SPALLETTI 7 - Il campo era caldo e la partita sentitissima ma i suoi non soffrono la pressione e indirizzano la partita sui giusti binari. Gestisce bene le forze in previsione del big match di domenica sera contro il Milan. Due ingressi dalla panchina e due gol: meglio di così non si può chiedere.

