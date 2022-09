Napoli in occasione del secondo match, La "prima" in Champions League è andata bene, anzi benissimo: dopo il 4-1 al Liverpool del Maradona , Luciano Spalletti si aspetta una bella conferma da parte del suoin occasione del secondo match, quello di Glasgow contro i Rangers , anche se purtroppo gli azzurri dovranno fare a meno del supporto dei tifosi napoletani.

Io vivo la vigilia di Champions come quella di Natale, per cui domani scarterò i regali e vedrò come mi sono comportato"

Ad

Che partita sarà

"Qui il tipo di gara che sarà è piuttosto chiaro. Facciamo le sentite condoglianze a questo popolo per quanto accaduto. La loro storia viene trasferita nei 90' delle partite, devi essere bravo a saper reagire a quella pressione emotiva, vocale e fisica. Saranno tante cose tutte insieme che ti vengono addosso. Conosco i miei calciatori, li ho visti disponibili e pronti a mettere a disposizione le loro qualità in qualsiasi contesto. Li vedo più sicuri e tranquilli di potersi giocare la gara, anche in una situazione come questa".

Senza tifosi

"Quella è la vera penalità che noi abbiamo, non poter fare turnover con i nostri tifosi. Ma sappiamo che saranno tutti aggrappati ai televisori per poter essere accanto ai nostri calciatori. Questo lo percepiamo, però averne avuto un numero corretto qui ci avrebbe dato una mano. Sappiamo che loro ci guarderanno e che saranno lì a soffiare dalla parte giusta e a spingere dalla parte giusta e noi avvertiremo questa forza".

Senza Osimhen

"Raspadori è molto bravo a fare movimento, ha fatto pià di alcuni centrocampisti nella gara con lo Spezia. Ha fatto quello che mi aspettavo, forse domani qui serviranno altre caratteristiche, è normale fare anche altri pensieri. Non si perde niente con quello o con quell'altro, con Giovanni si riesce di più ad attaccare la profondità perchè è quello che fa di mestiere, gli piace molto vedere cosa c'è tutto quello che passa. Lui è un calciatore forte proprio per questo tipo di entusiasmo, quando ci sono quei calciatori lì è normale che facciamo quel passo in avanti per diventare dei campioncini. È entrato due-tre volte dalla panchina mi diceva, non me le dire, fammi giocare, per avere anche trenta secondi in più in campo. Così diventa tutto più facile...".

