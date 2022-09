Rangers e Napoli (Antonio Mateu Lahoz. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Ibrox Stadium di Glasgow ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per la 2 giornata della fase a gironi di Champions League, arbitrato dallo spagnolo il sig.. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'di Glasgow ( vinta 3-0 dal Napoli ).

La moviola di Rangers-Napoli

Minuto 55': RIGORE PER IL NAPOLI - Simeone si invola in area di rigore e viene messo giù da Sand. Rigore per gli ospiti e secondo giallo per Sands che era stato appena ammonito: Rangers in dieci. Corretta la decisione di Mateu Lahoz.

Minuto 56': RIGORE NAPOLI RIPETUTO - Zielinski si fa parare il rigore da McGregor che non aveva però almeno un piede sulla linea di porta. L'esecuzione viene ripetuta nonostante Politano avesse segnato il tap-in. Ci riprova Zielinski, ma para ancora McGregor.

Minuto 67': ALTRO RIGORE NAPOLI - Barisic col braccio largo sulla conclusione di Kvaratskhelia, altro rigore in favore degli ospiti.

Minuto 90+3: RIGORE PER I RANGERS - Cross da sinistra e tocca di mano Rrahmani. Dal replay però non sembra e, infatti, Mateu Lahoz viene richiamato dal VAR. Lo spagnolo guarda le immagini e annulla la sua decisione.

