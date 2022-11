Carlo Ancelotti ce l'ha fatta prima della fine della fase a gironi. Col successo per 5-1 sul Celtic, infatti, il tecnico di Reggiolo ha conquistato la vittoria n° 103 in Champions League. Un numero molto particolare perché, con questa vittoria, Ancelotti è diventato l'allenatore più vincente di sempre nella massima competizione europea. Sorpassato anche l'ultimo 'ostacolo', Sir Alex Ferguson che di vittorie ne aveva conquistate 102 tra Coppa dei Campioni e Champions League. Sul podio c'è un altro mostro sacro della competizione, ovvero Pep Guardiola che è a quota 96 e potrebbe salire a 97 in caso di successo sul Siviglia nelle partite della serata.

Un grande risultato per Carlo Ancelotti che dopo, essere diventato il primo nella storia a vincere 4 Champions League in carriera, come allenatore, e con due squadre diverse, raggiunge anche questo importante record

La top 10 dei più vincenti

Allenatore Vittorie Ancelotti 103 Ferguson 102 Guardiola 96 Wenger 86 Mourinho 81 van Gaal 57 Klopp 56 Benitez 53 Hitzfeld 47 Simeone 45

Il debutto in Champions avvenne nella stagione 1997-1998 quando era ancora allenatore del Parma. Non passò la fase a gironi (si qualificava solo la prima classificata) con i ducali che chiusero al 2° posto alle spalle del Borussia Dortmund. La primissima partita fu l'1-1 di Istanbul contro il Galatasaray: vantaggio di Enrico Chiesa e poi pareggio nella ripresa di Ilie. Istanbul che resta nella storia del tecnico italiano, visto che proprio in quella città si giocò la finale tra Milan e Liverpool persa clamorosamente dai rossoneri nonostante un vantaggio iniziale di 3-0. Anche quest'anno la finale della Champions League si disputerà ad Istanbul e chissà che Ancelotti non riesca a riscattarsi portando ancora una volta il Real Madrid alla vittoria della Champions dopo i successi del 2014 e del 2022. Intanto si sono qualificati per gli ottavi di finale...

