Karim Benzema si ferma: arriva il comunicato ufficiale del Real Madrid dopo l'infortunio che ha colpito ieri il centravanti francese nel corso della "Dopo gli esami a cui si è sottoposto il nostro giocatore Karim Benzema da parte dello staff medico del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo semitendinoso e un sovraccarico al quadricipite, entrambi della coscia destra". si ferma: arriva il comunicato ufficiale del Real Madrid dopo l'infortunio che ha colpito ieri il centravanti francese nel corso della partita vinta contro il Celtic in Champions League

Quanto sta fuori? Quante partite salta?

Nei prossimi giorni sono attese nuove notizie in merito, soprattutto per capire i giorni di recupero necessari all'attaccante per tornare a disposizione. Si era parlato di infortunio grave, che potesse mettere in dubbio la presenza di Benzema al Mondiale di Qatar 2022, ma non sarà così: si parla di uno stop di circa 2-3 settimane, al massimo un mese. Secondo Marca, dovrebbe saltare i match contro Maiorca, Lipsia, Atletico Madrid e il raduno con la Francia: potrebbe rivedersi in campo il 2 ottobre per la partita contro l'Osasuna.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

