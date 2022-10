In attesa di Chelsea-Milan, il Red Bull Salisburgo supera 1-0 la Dinamo Zagabria con una rete su calcio di rigore di Noah Okafor, portandosi a 5 punti in classifica e - momentaneamente - in cima al gruppo E. Gara combattuta, con gli austriaci migliori là davanti, ma che tremano all'ultimo respiro per una rete annullata a gli ospiti con Drmic in fuorigioco.

Ad

Noah Okafor durante Salisburgo-Dinamo Zagabria - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Premier League Al Chelsea basta Giroud per rinsaldare il terzo posto: 1-0 al fanalino Norwich City 14/07/2020 ALLE 14:25

Il tabellino

RED BULL SALISBURGO-DINAMO ZAGABRIA 1-0

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn voto 6.5; Dedic 6.5, Solet 6.5, Pavlovic 5.5, Ulmer 7 (80' Wöber sv); Capaldo 5.5, Seiwald 6, Kjærgaard 6.5; Sucic 6.5 (92' Gourna-Douath sv); Sesko 6.5, Okafor 7 (79' Adamu sv). All.: Jaissle 6.5.

Dinamo Zagabria (5-3-2): Livakovic 6; Moharrami 5 (80' Bockaj sv), Peric 6, J. Sutalo 6, Théophile-Catherine 6.5 (76' Drmic 6.5), Ljubicic 5.5; Ademi 5.5, J. Misic 6; Ivanusec 5.5 (87' Baturina sv); Orsic 5.5 (80' Spikic sv), Petkovic 5.5. All.: Cacic 5.5.

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia).

Gol: 71' rig. Okafor (S).

Assist: -.

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Petkovic, Moharrami, Ademi.

Luka Sucic e Arijan Ademi durante Salisburgo-Dinamo Zagabria - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

8' - ATTENZIONE A MISIC PER LA DINAMO ZAGABRIA! Fiondata dal limite del numero 27 ospite: Kohn, plastico, alza la sfera sopra la traversa!

10' - OKAFER IN CONTROPIEDE SOLITARIO! Grandissimo recupero di Moharrami!

17' - SUCIC DA DUE PASSI, UN PO' DEFILATO! Grandissima risposta del portiere corato Livakovic. Poi Okafor, in area piccola, non riesce ad insaccare!

23' - SPONDA AEREA DI SESKO PER CAPALDO! L'argentino non ci arriva a Livakovic battuto!

56' - DOPPIA CHANCE PER IL SALISBURGO! Sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra, colpo di testa ravvicinato di Sesko, che schiaccia sulla fronte di Livakovic, il quale - di fatto - respinge prendendosi una pallonata. Sul tap in, poi, Okafor calcia alto.

71' - GOL DEL RED BULL SALISBURGO OKAFOR SU RIGORE! Moharrami si aggrappa in area a Ulmer: dagli undici metri, Okafor spiazza Livakovic rasoterra e fa 1-0!

L'esultanza dei giocatori del Salisburgo dopo il gol di Okafor durante Salisburgo-Dinamo Zagabria - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

82' - DRMIC A TU PER TU CON KOHN! Strepitosa uscita bassa del portiere del Salisburgo dopo un tuffo di testa all'indietro "criminale" di Pavlovic!

88' - TIRO-CROSS INSIDIOSISSIMO DI BOCKAJ! Wöber sfiora di testa e la panna s'impenna finendo di poco alta sopra la traversa: Dinamo Zagabria vicina al pareggio.

90' - SUCIC DENTRO PER SESKO IN CONTROPIENDE! Sinistro potente e grande respinta in uscita di Livakovic!

90'+4 - GOL ANNULLATO ALLA DINAMO ZAGABRIA CON DRMIC! Colpo di testa vincente su cross dalla sinistra di Baturina. Ma proprio l'attaccante svizzero, subentrato nella ripresa, viene fermato in offside.

Il migliore

Ulmer. trentasette anni il prossimo 30 ottobre: il veterano capitano del Red Bull Salisburgo macina chilometri, ruggisce come un leone a metà campo e va a guadagnarsi il penalty con cui Okafor decide il match al 71'.

Il peggiore

Moharrami. Gioca una buona ora di gioc, ma rovina tutto aggrappandosi a Ulmer regalando un rigore (netto) al Salisburgo.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Calcio Internazionale L'odio del tifo europeo verso il calcio senz'anima: i casi Red Bull e MK Dons 04/11/2016 ALLE 15:45