Si deciderà (quasi) tutto in due notti. L'ultima giornata dei gironi di Champions League servirà a definire il quadro delle 16 partecipanti alla fase ad eliminazione diretta, con gli ultimi 4 posti disponibili. Non solo, le partite di martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre serviranno ad indicare anche quali squadre passeranno come prime del girone, e dunque avranno un sorteggio degli ottavi di finale sulla carta più favorevole rispetto alle seconde classificate, e chi dovrà accontentarsi di scivolare in Europa League. Tra le italiane, le squadre in bilico sono Milan e Juventus. I rossoneri sperano ancora in una qualificazione agli ottavi dopo 8 anni dall'ultima volta, mentre per la squadra di Allegri non resta che lottare per l'Europa League. Il Napoli va ad Anfield a giocarsi il primo posto contro il Liverpool mentre l'Inter, già matematicamente seconda, potrà affrontare il Bayern a Monaco senza pensieri. Di seguito, l'analisi della situazione girone per girone

GRUPPO A

CLASSIFICA: Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0

PARTITE: Liverpool-Napoli, Rangers-Ajax

Giochi già scritti per il passaggio del turno con Napoli e Liverpool matematicamente agli ottavi. Grande chance per la squadra di Spalletti di passare come prima del girone visto il 4-1 dell’andata contro i Reds. Il Napoli può anche perdere ad Anfield ma deve farlo con un margine di tre reti per passare da prima della classe. Per il terzo posto invece, all’Ajax basterà non perdere con oltre 5 reti di scarto contro i Rangers dopo il 4-0 ad Amsterdam.

GRUPPO B

CLASSIFICA: Club Brugge 10, Porto 9, Atletico Madrid 5, Bayer Leverkusen 4

PARTITE: Porto-Atletico Madrid, Leverkusen-Club Brugge

Anche nel Gruppo B, si conoscono già le squadre che approderanno agli ottavi di finale. In questo caso però, è sfida aperta per il primo posto. In caso di arrivo i parità tra Club Brugge e Porto, sarà da tenere sotto controllo la differenza reti che al momento arride ai portoghesi (+1). Sfida aperta anche per il posto in Europa League con un solo punto a dividere Atletico Madrid e Leverkusen.

GRUPPO C

CLASSIFICA: Bayern Monaco 15, Inter 10, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0

PARTITE: Bayern-Inter, Viktoria Plzen-barcellona

Ultima giornata ininfluente. Bayern certo di passare come prima del girone, Inter agli ottavi e Barcellona per il secondo anno consecutivo costretta a leccarsi le ferite in Europa League.

GRUPPO D

CLASSIFICA: Tottenham 8, Sporting 7, Eintracht Francoforte 7, Olympique Marsiglia 6

PARTITE: Marsiglia-Tottenham, Sporting-Francoforte

Si decide tutto in una notte nel Gruppo D che vince la palma di girone più equilibrato: tutte e quattro le squadre possono ancora approdare agli ottavi. Al Tottenham di Antonio Conte basterà pareggiare a Marsiglia per essere certo del passaggio, Marsiglia invece costretto a vincere per passare il turno. In caso di arrivo a pari merito a quota 8 tra Tottenham, Sporting e Eintracht a passare il turno come secondi sarebbero i portoghesi con la squadra di Conte in Europa League.

GRUPPO E

CLASSIFICA: Chelsea 10, Milan 7, Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4

PARTITE: Milan-Salisburgo, Chelsea-Dinamo Zagabria

Serata decisiva per il Milan, con il Chelsea già certo del primo posto. I rossoneri non devono perdere contro il Salisburgo a San Siro. In caso di sconfitta, al Milan si apriranno le porte dell’Europa League non potendo arrivare quarto. La Dinamo ha una sola chance per andare in Europa League: vincere con il Chelsea e sperare che il Salisburgo perda.

GRUPPO F

CLASSIFICA: Real Madrid 10, RB Lipsia 9, Shakhtar Donetsk 6, Celtic 2

PARTITE: Real Madrid-Celtic. Shakhtar-Lipsia

Il Real Madrid, già certo degli ottavi, ha due chance per passare anche da primo del girone: battere il Celtic oppure sperare che il Lipsia non vinca contro lo Shakhtar. Ai tedeschi comunque, basterà un pareggio per passare il turno, mentre gli ucraini sono costretti a vincere per evitare l’Europa League. Celtic escluso da tutti i giochi.

GRUPPO G

CLASSIFICA: Manchester City 11, Borussia Dortmund 8, Siviglia 5, Copenaghen 2

PARTITE: Manchester City-Siviglia, Copenaghen-Borussia

Ultima giornata ininfluente. Tutto già deciso con Manchester City agli ottavi come primo, Borussia che passa il turno come secondo e Siviglia sicuro dell’Europa League.

GRUPPO H

CLASSIFICA: Paris Saint Germain 11, Benfica 11, Juventus 3, Maccabi Haifa 3

PARTITE: Juventus-PSG, Maccabi-Benfica

Juventus padrona del proprio destino per rimanere, almeno, in Europa League. Essendo gli scontri diretti con il Maccabi in perfetta parità (3-3), resterà in Europa chi delle due farà il risultato migliore. In caso di arrivo a pari merito, conterà la differenza reti globale nel girone con Juve attualmente a -3 e Maccabi a -9. Discorso analogo per il primo posto: chi farà meglio tra PSG e Benfica, già certe degli ottavi, si prenderà la vetta del girone e in caso di arrivo appaiati conterà nuovamente la differenza reti globale (per adesso, +8 PSG e +4 Benfica).

