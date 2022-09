Inter ha aperto la Champions League 2022-23 incassando il Simone Inzaghi ai microfoni di SkySport: "Abbiamo fatto i primi venti minuti dove siamo entrati in campo troppo contratti. Abbiamo incontrato una squadra straordinaria, intensa, una delle più forti d'Europa. Contro squadre così devi fare la partita perfetta che non c'è stata però affrontavamo un avversario di grandissima qualità". L'ha aperto la Champions League 2022-23 incassando il k.o. (0-2) dal Bayern Monaco nel primo turno del Gruppo C. Sfida tutt'altro che perfetta da parte dei nerazzurri, come confermato daai microfoni di: "".

Onana scelta definitiva? Assolutamente no. Dipenderà dalle singole partite. Sabato contro il Torino giocherà Handanovic (Inzaghi in conferenza stampa)

Sul primo gol dovevamo fare meglio di squadra, poi siamo andati meglio e abbiamo creato tante situazioni sbagliando tecnicamente l'ultimo passaggio", prosegue il tecnico nerazzurro, che ", prosegue il tecnico nerazzurro, che ha osato col 3-5-2 e non ha comunque pagato eccessivamente dazio, dal momento che il Bayern Monaco ha sì vinto con merito, ma non dominato per tutta la sfida.

Sulla passività dei difensori nello 0-1

"Sono d'accordo. Il gol l'ho rivisto, dovevamo coprire la palla perché sapevamo di queste giocate. Poi Sané fa un grandissimo gol ma sicuramente dovevamo fare meglio perché sappiamo che contro determinate squadre per portare a casa la partita devi essere perfetto".

Sugli errori difensivi

"Sì, troppi. Abbiamo fatto degli errori. Il derby ci è costato per il secondo e il terzo gol da evitare. Stasera non ricordo grandi parate di Onana ma dovevamo essere più bravi nella lettura perché hanno giocatori che in ogni momento possono crearti delle situazioni. Non dovevamo prendere il secondo gol al 67' perché la partita era aperta".

