Simone Inzaghi ha sofferto come al solito. Conscio, però, questa volta, di poter centrare un obiettivo difficile da pronosticare alla vigilia. Col Inter trova il pass per gli ottavi con 90 minuti di anticipo, eliminando niente meno che il Barcellona. Una grande soddisfazione per tutto il mondo Inter che, in queste settimane, ha dovuto fare a meno di pedine importanti come Lukaku e Brozovic ( Non c'era in panchina per squalifica, al suo posto c'era Massimiliano Farris, maha sofferto come al solito. Conscio, però, questa volta, di poter centrare un obiettivo difficile da pronosticare alla vigilia. Col successo per 4-0 sul Viktoria Plzen , infatti, l'trova il pass per gli ottavi con 90 minuti di anticipo, eliminando niente meno che il. Una grande soddisfazione per tutto il mondo Inter che, in queste settimane, ha dovuto fare a meno di pedine importanti come Lukaku e Brozovic ( ben sostituiti anche stasera ). Una serata forse non storica, ma che rimarrà ha tenuto a puntalizzare Inzaghi.

Ad

Siamo andati oltre alle aspettative: una serata che rimarrà

Champions League Inter-Viktoria Plzen 4-0, pagelle: Dzeko non plus ultra. Lukaku olé UN' ORA FA

C'era la speranza. Sapevamo di essere in un girone difficilissimo, ma volevamo fare un girone alla grande e siamo andati oltre alle aspettative. Bisogna fare un applauso ai giocatori. Soddisfatto della crescita della squadra? Assolutamente. Per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e l'abbiamo fatto. Siamo cresciuti di partita in partita e il doppio confronto col Barcellona ci ha dato autostima. Siamo contenti per noi, per la società e per i tifosi. Questa è una serata che rimarrà

Çalhanoglu davanti alla difesa è stata la svolta?

Çalhanoglu unisce quantità e qualità. L'anno scorso qualche volta l'avevo messo, ma lo vedo che anche quando fa la mezzala vuole la palla sui piedi e viene internamente. Con l'infortunio di Brozovic l'ho messo lì, l'ha fatto con disponibilità e sta crescendo di partita in partita

Adesso rientra Brozovic, Lukaku è già rientrato: chi gioca?

Si mette benissimo per noi. Giocando ogni tre giorni ho bisogno di tutti. Sono giocatori importanti ci sono mancati tantissimo. Devo avere la possibilità di cambiare con partite così ravvicinate

Inzaghi sul rinnovo di Skriniar: "Ho dei dirigenti bravissimi, so che sono al lavoro..."

Champions League Una notte magica per l'Inter: 4-0, ottavi e Lukaku torna al gol 2 ORE FA