Paris Saint-Germain e Manchester City, ancora alla ricerca della prima Champions League della loro storia. Bayern e Liverpool le altre favorite anche se i bavaresi Milan campione d’Italia, l’Inter, il Napoli e la Juventus. Iniziata a luglio con i turni preliminari, la Champions League 2022/23 entrerà nel vivo con la fase a gironi a partire da settembre: otto raggruppamenti con le migliori squadre del Vecchio Continente, sfide con andata e ritorno. Chi fermerà il Real Madrid ? La formazione di Ancelotti , che ha trionfato anche in Supercoppa Europea, vede tutti dall’alto. Per l’esperienza, per la capacità di approcciare nel modo giusto le grandi serate e poi perché ci sono ancora Modric e Benzema, che più invecchiano, più stupiscono. Ci riproveranno, ancora alla ricerca della prima Champions League della loro storia.le altre favorite anche se i bavaresi non hanno più Lewandowski e gli inglesi Sadio Mané, approdato proprio al club tedesco. L’Italia schiererà il quartetto composto dalcampione d’Italia, l’, ile la. Iniziata a luglio con i turni preliminari, la Champions League 2022/23 entrerà nel vivo con laa partire da settembre: otto raggruppamenti con le migliori squadre del Vecchio Continente, sfide con andata e ritorno.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2022/23: QUANDO E DOVE

Il sorteggio si terrà giovedì 25 agosto dalle ore 18 ad Istanbul, in Turchia.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: COME FUNZIONA

Le 32 squadre qualificate ai gironi di Champions League sono state suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna. I gironi saranno formati selezionando una squadra per ogni fascia. Una sola restrizione da rispettare: non sarà possibile la presenza di squadre della stessa federazione all'interno del medesimo raggruppamento, oltre che per conflitti come nel caso di Russia e Ucraina.

Napoli, Champions League sorteggio 2019-2020 ottavi, Getty Images Credit Foto Getty Images

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2022/23: LE FASCE

Prima fascia

Real Madrid (ESP) – Vincitore Champions League 21/22

Eintracht Francoforte (GER) – Vincitore Europa League 21/22

Manchester City (ENG)

MILAN (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Seconda fascia

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

JUVENTUS (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Siviglia (ESP)

RB Lipsia (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Terza fascia

Borussia Dortmund (GER)

Salisburgo (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

INTER (ITA)

NAPOLI (ITA)

Sporting Lisbona (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

??

Per l’ultimo slot sono in lizza (in ordine di coefficiente): Benfica, Rangers, Dinamo Zagabria, Stella Rossa

Quarta fascia

Marsiglia (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Qarabag (AZE) o Viktoria Plzen (CZE)

Copenhagen (DEN) o Trabzonspor (TUR)

??

??

??

Per i restanti slot sono in lizza (in ordine di coefficiente): Rangers, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Dinamo Kyiv, Psv Eindhoven, Bodo/Glimt, Maccabi Haifa.

CHAMPIONS LEAGUE 2022/23: LE QUALIFICAZIONI

Qarabag-Plzen (and. 0-0)

Bodo/Glimt-Din.Zagabria (and. 1-0)

M.Haifa-Stella Rossa (and. 3-2)

Copenhagen-Trabzonspor (and. 2-1)

Dynamo Kyiv-Benfica (and. 0-2)

Rangers-PSV (and. 2-2)

CHAMPIONS LEAGUE 2022/23: LE DATE DELLA FASE A GIRONI

I Mondiali in Qatar influenzano e rendono anomalo anche il calendario della fase a gironi della Champions League. Infatti, tutte le sfide si terranno prima della lunga pausa, e poi la competizione riprenderà con la fase finale a partire da febbraio.

Fase a gironi

Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/2021 sarà disponibile su Sky Sport 24 e sul Canale 20 del digitale terrestre.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN LIVE STREAMING

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso anche in diretta streaming su Amazon Prime Video, Sky Go, NOWTV, sul sito ufficiale della UEFA e su Mediaset Infinity.

