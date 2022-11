Chiuse tutte le partite del girone A e D. Nel girone A salta il banco, con l'Eintracht di Francoforte che batte in trasferta lo Sporting di Lisbona e si qualifica per gli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia da seconda, data la vittoria a tempo scaduto del Tottenham contro il Marsiglia . Sconfitta suicida per i padroni di casa, avanti per oltre un'ora e poi rimontati in meno di dieci minuti e finiti in Europa League. Nel girone D invece l'Ajax passeggia sui Rangers di Glasgow che, contando il 3-1 di oggi, sono la peggiore squadra della storia della Champions League da quando c'è questo formato, con 22 gol presi e soli due fatti, con sei sconfitte su sei.

Sporting Lisbona-Eintracht Francoforte 1-2

GRUPPO D

SPORTING LISBONA: Adán - St.Juste (dal 78' Cabral), Coates, Inácio - Porro, Ugarte (dal 63' Essugo), Arthur, Nuno Santos (dal 32' Reis) - Gomes, Edwards (dal 63' Trincao), Paulinho.

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp - Jakic (dall'81' Smolcic), Tuta, N'Dicka - Dina Ebimbe (dal 69' Knauff), Kamada, Sow, Pellegrini - Lindstrom (dal 46' Rode), Götze - Kolo Muani.

GOL: Gomes (S). Kamada (E), Kolo Muani (E),

AMMONITI: Jakic (E), Kamada (E), Reis (S), Paulinho (S), Sow (E), Inacio (S),

ESPULSI: Nessuno.

Incredibile vittoria dell'Eintracht di Francoforte in trasferta allo stadio José Alvalade. Molto equilibrio a Lisbona tra i padroni di casa e l'Eintracht nella prima frazione. Gli ospiti giocano meglio nei primi minuti, ma nella seconda parte della prima frazione escono fuori i padroni di casa che trovano il vantaggio con Gomes di testa servito dall cross di Ugarte dalla destra. 1-0 quindi dopo 45'. Nella ripresa però succede l'incredibile: in meno di dieci minuti gli ospiti la ribaltano. Prima Kamada segna il gol su rigore causato dal fallo di mano di Coates in area. Otto minuti dopo Kolo Muani la mette dentro con un potente diagonale di destro. Lo Sporting attacca a testa bassa ma il gol qualificazione non arriva. Almeno, grazie alla vittoria del Tottenham in pieno recupero, i portoghesi acciuffano la qualificazione in Europa League ai danni del Marsiglia, mentre l'Eintracht di Francoforte è secondo e agli ottavi per la prima volta nella sua storia.

Glasgow Rangers-Ajax 1-3

GRUPPO A

RANGERS GLASGOW: McGregor - Tavernier, King, Arfield (dall'84' Lowry), Barisic - Tillman (dal 61' Wright), Davis (dal 61' Kamara), Sands - Sakala, Colak (dal 60' Morelos), Kent (dall'83' Matondo).

AJAX: Pasveer - Wijndal (dal 44' Rensch), Bassey, Timber, Sanchez - Alvarez, Taylor (dall'87' Grillitsch), Berghuis (dal 55' Klaassen) - Tadic, Kudus, Bergwijn (dall'88' Conceicao).

GOL: Berghuis (A), Kudus (A), Tavernier (G), Conceicao (S),

AMMONITI: Taylor (A), Rensch (A), Conceicao (A)

ESPULSI: Nessuno.

Mohammed Kudus Credit Foto Getty Images

Tutto facile per gli ospiti che, senza strafare, dominano un inguardabile Glasgow Rangers e si qualificano per l'Europa League. Ajax in controllo totale nella prima frazione chiusa avanti 2-0. Berghuis apre le marcature dopo pochi minuti, Kudus raddoppia su un bell'assist di Tadic. Rangers che fanno veramente poco e sembrano non all'altezza degli avversari, che giocano un calcio spumeggiante e vivace. Nella ripresa ancora Kudus trova il 3-0, annullato però dal VAR per offside. Nel finale i padroni di casa riaprono il match con il rigore segnato da Tavernier, ma due minuti dopo Conceicato chiude l'incontro sul 3-1. Così l'Ajax chiude terzo nel girone con sei punti, Rangers a zero con addirittura 22 gol subiti e due soli fatti in sei partite. Malissimo, la peggiore squadra della storia della Champions da quando c'è questo formato.

