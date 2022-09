Dublino si candida ad ospitare alcune gare dei club britannici in Champions League ed Europa League nella prossima settimana: la notizia arriva dal "The Irish Sun" ed è legato al fatto che gli stadi inglesi dovranno rimanere chiusi per onorare la memoria della si candida ad ospitare alcune gare dei club britannici innella prossima settimana: la notizia arriva dal "" ed è legato al fatto che gli stadi inglesi dovranno rimanere chiusi per onorare la memoria della Regina Elisabetta, scomparsa giovedì pomeriggio all'età di 96 anni . Il periodo di lutto nazionale durerà infatti 10 giorni, e in questo periodo ogni evento sportivo è sospeso.

Ad

In questo momento non è ancora chiaro quali siano le decisioni in merito ai match europei delle squadre inglese della prossima settimana, ma se lo "stop" dovesse essere confermato, allora serve un "piano B" e serve in fretta.

Champions League Il Bayern perde Coman, rischia uno stop di 6 mesi 7 ORE FA

Chi gioca in casa

Ci sono tre club inglesi impegnati in Champions League: il Liverpool dovrebbe ospitare l'Ajax ad Anfield martedì, il Manchester City ospita il Borussia Dortmund, mentre il Chelsea affronta il Salisburgo. Anche i Rangers sono impegnati in Champions, martedì contro il Napoli, mentre l'Emirates sarebbe stato il teatro della sfida tra Arsenal e PSV Eindhoven.

Lo stadio di Dublino, dicono dall'Irlanda, potrebbe essere una buona soluzione: l'Aviva Stadium ha una capacità di 51.700 spettatori e nel 2011 ha ospitato la finale di Europa League.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Champions League Coppe, subito in salita: dal rock di Napoli e Lazio alla tremarella di Juve e Inter 14 ORE FA