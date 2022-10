Calcio

Champions League, Tottenham, Antonio Conte furioso con il VAR: "Sono arrabbiato, ci ha creato un grande danno"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico degli Spurs sfoga tutta la propria rabbia nel post-partita del match di Champions League pareggiato 1-1 con lo Sporting Lisbona: proprio non gli va giù la decisione del VAR di annullare il gol di Kane, in presunto fuorigioco. E parla anche del suo cartellino rosso (courtesy of UEFA).

00:03:21, 11 minuti fa