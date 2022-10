La fase a gironi della Champions League 2022-2023 entra nel vivo e si inizia a delineare anche il quadro delle qualificate agli ottavi di finale, in programma a febbraio. Tra le prime squadre a centrare con 180' d'anticipo, il passaggio del turno c'è anche un'italiana: lo spettacolare Napoli di Luciano Spalletti che con quattro vittorie in altrettante partite giocate ha per la prima volta, ottenuto il pass per la seconda fase con così largo anticipo in un girone non banale che vedeva protagoniste il Liverpool di Jurgen Klopp, finalista della passata edizione, l'Ajax campione d'Olanda (a cui il Napoli ha rifilato 10 gol in 7 giorni ) e i Rangers Glasgow. La squadra di Spalletti però ha sciorinato un calcio galattico, mettendo a segno 17 gol in quattro partite: un dato che nessuna formazione italiana prima di oggi era mai riuscito a toccare nella storia della fase a gironi di questa competizione (la Juventus 1995-96 dopo 4 turni si era fermata a 14 turni. La compagine partenopea però non è l'unica squadra ad aver già ottenuto la certezza del passaggio del turno agli ottavi di finale. Ecco l'elenco completo delle qualificate.