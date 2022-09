Champions League tra "La UEFA ha annunciato oggi che la sfida di UEFA Champions League tra Rangers FC e SSC Napoli, originariamente giocata martedì 13 settembre, è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle 21:00 CET. Ciò è dovuto alle gravi limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II", si legge nella nota. L'UEFA ha comunicato che il match valido per la seconda giornata del gruppo A ditra Glasgow Rangers e Napoli non si giocherà martedì ma mercoledì.si legge nella nota.

"I tifosi in trasferta non saranno autorizzati alle partite e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno di Napoli. La UEFA esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria"

