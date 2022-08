Calcio

Champions League - Van Bronckhorst: "Che orgoglio i Rangers di nuovo in Champions"

CHAMPIONS LEAGUE - Vincendo per 1-0 sul campo del PSV Eindhoven, i Rangers si sono qualificati per la fase a gironi della prossima Champions, nuovo punto più alto per il club dopo il fallimento del 2012. Queste le parole di soddisfazione dell'allenatore Giovanni van Bronckhorst.

00:01:04, un' ora fa