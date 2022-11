Moise Kean non sarà della partita, dopo un fastidio alla coscia destra avvertito in allenamento; Allegri però recupera Federico Chiesa, almeno per l'elenco dei convocati. Resta da vedere se sarà in grado di entrare in campo, dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto fuori sino a oggi. Una notizia buona e una cattiva per la Juventus che accoglie il PSG , in vista del 6° turno del girone di Champions League:non sarà della partita, dopo un fastidio alla coscia destra avvertito in allenamento; Allegri però recupera, almeno per l'elenco dei convocati. Resta da vedere se sarà in grado di entrare in campo, dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto fuori sino a oggi.

Kean out

Il comunicato della Juventus: "Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale". Fuori anche Bremer, De Sciglio, Paredes, Pogba, McKennie, Aké, Di Maria, Vlahovic, Iling-Junior, Danilo (squalificato) e Kaio Jorge (fuori lista). Chiamati anche il laterale destro Barbieri, classe 2002, e il centrocampista Barrenechea, classe 2001.

Chiesa c'è

L'elenco degli attaccanti a disposizione di Allegri diventa un filo più lungo, grazie alla presenza di Federico Chiesa: per lui si tratta della prima chiamata, dopo essere stato fermo dal 9 gennaio per la lesione al crociato. Allegri aveva detto così di lui in conferenza stampa: "Chiesa momentaneamente non è nelle condizioni ideali per affrontare una partita. L'ho visto dopo Lisbona, poi ha avuto 4 giorni di recupero. Speravo di averlo il più presto possibile, ma ad oggi non è così". Senza Vlahovic e Kean, un aiutino in più per Milik e Soulé.

I convocati per il PSG:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli, Barrenechea, Cuadrado.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Soulé.

Juventus-Psg: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Milik.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande.

Allegri: "In Champions prestazioni bruttissime, brucia essere fuori già ora"

