Dopo il ko interno contro il Bayern della prima giornata , l'deve subito reagire e cominciare a fare punti in classifica. La squadra disarà impegnata a Plzen dove servirà assolutamente la vittoria per non perdere il treno qualificazione ( la classifica ). In campo il duodavanti, dietro c'è Acerbi a guidare la difesa, a sinistra spazio per Gosens. Çalhanoglu, de Vrij e Lautaro Martinez partono invece dalla panchina. 4-2-3-1 per la squadra di casa con Chory unica punta.