Calcio

Champions, Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi: "Dzeko bravissimo, come tutti gli altri"

CHAMPIONS - Dopo la vittoria in casa del Viktoria Plzen, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter commenta il 2-0 in conferenza stampa: il tecnico loda Edin Dzeko, migliore in campo e autore di un gol e un assist, e Francesco Acerbi, promosso all'esordio in nerazzurro.

00:01:57, un' ora fa