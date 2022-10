Dopo il rocambolesco successo a Empoli in campionato, il Milan si rituffa in Champions League e lo fa in una cornice d'eccezione: i rossoneri di Stefano Pioli fanno visita al Chelsea di Graham Potter in un match valido per la terza giornata del Girone E. Calcio d'inizio alle ore 21 a Stamford Bridge: arbitra l'incontro l'olandese Danny Makkelie. La partita è di enorme importanza per entrambe le formazioni, soprattutto per i Blues che dopo 2 giornate sono ultimi in classifica con un solo punto. Il Milan, invece, si presenta alla sfida da prima della classe con 4 punti, frutto del pari a Salisburgo all'esordio e del successo per 3-1 a San Siro contro la Dinamo Zagabria alla seconda giornata. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici.