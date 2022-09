Gli uomini di Stefano Pioli, dopo il successo convincente contro la Dinamo Zagabria , si apprestano a disputare la trasferta più impegnativa della loro fase a gironi. Il Milan deve infatti giocare a Stamford Bridge, in casa del Chelsea, che almeno in partenza per i risultati negli ultimi anni e per il mercato faraonico era il favorito per il primo posto nel gruppo E. Gli inglesi, però, hanno trovato un solo punto nelle prime due gare hanno cambiato allenatore dopo la sconfitta a sorpresa in Croazia , e con Potter sulla panchina hanno disputato solo il match contro il Salisburgo visti i due turni di stop per la morte della Regina Elisabetta II. Dunque sono un cantiere, una formazione alla ricerca di certezze, che deve ancora sistemare tante cose. E per questo è una partita dall’esito aperto, che potrebbe vedere anche i campioni d’Italia protagonisti, nonostante l'assenza molto pesante di Maignan, e il recupero molto difficile di Theo. Tra i pali ci sarà Tatarusanu, che è stato inserito nella lista UEFA vista l’emergenza. Il Chelsea potrebbe recuperare Mendy e Kanté.