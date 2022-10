il Chelsea lo conosce molto bene. Il difensore inglese del Milan ha alle spalle, anche se non è mai scattato l'amore per quella maglia. Il legame con i colori rossoneri invece è già viscerale e si evince anche dalle ultime dichiarazioni del centrale ai microfoni di SportMediaset, proprio alla vigilia dell'importante partita di Champions League in programma a Stamford Bridge mercoledì alle 21.00.