Tomori. Jorginho ha trasformato dagli undici metri e la strada si è fatta in salita per la formazione di Pioli, che in inferiorità numerica e in svantaggio di un gol non ha potuto mettere in campo quanto preparato in settimana. Quella decisione arbitrale del tedesco Siebert ha però fatto molto discutere. Il direttore di gara ha infatti punito Tomori per una trattenuta ai danni di Mount, che è sembrata lieve e non in grado di impedire all’avversario di condurre la sua azione. Da regolamento, quel fallo, se fischiato, è da punire con il cartellino rosso perché si ritiene che il difensore abbia interrotto una chiara occasione da gol, senza tentare di prendere il pallone. Un danno irreparabile che ha compromesso la sfida. Per questo Serata amara per il Milan . I rossoneri in Champions League si sono dovuti arrendere per la seconda volta al Chelsea , che una settimana fa allo Stamford Bridge si era imposto 3-0, e a San Siro ha ottenuto altri tre punti importanti con un tondo 0-2. Purtroppo il match di martedì sera è stato indirizzato dal calcio di rigore assegnato agli ospiti al 18’ con allegata espulsione perha trasformato dagli undici metri e la strada si è fatta in salita per la formazione di Pioli, che in inferiorità numerica e in svantaggio di un gol non ha potuto mettere in campo quanto preparato in settimana. Quella decisione arbitrale del tedescoha però fatto molto discutere. Il direttore di gara ha infatti punito Tomori per una trattenuta ai danni di, che è sembrata lieve e non in grado di impedire all’avversario di condurre la sua azione. Da regolamento, quel fallo, se fischiato, è da punire con il cartellino rosso perché si ritiene che il difensore abbia interrotto una chiara occasione da gol, senza tentare di prendere il pallone. Un danno irreparabile che ha compromesso la sfida. Per questo l’allenatore e i giocatori nelle dichiarazioni post hanno espresso la loro rabbia, mentre i tifosi milanisti hanno addirittura gridato allo scandalo, ricordando anche gli episodi dubbi degli ultimi anni in Europa che hanno ostacolato il Diavolo.

Ad

Del momento chiave di Milan-Chelsea ha parlato anche Mason Mount, il centrocampista che ha subito il fallo, dunque la persona che più di chiunque altro può dire come sono andate le cose. Ai canali del club londinese, il numero 19 si è espresso così sull’espulsione di Tomori: “Ovviamente è un mio compagno, conosco Tomori da molto tempo ed ero affranto per lui in quella situazione, ero dispiaciuto per lui. Non credo ci fosse l'espulsione”. E sul rigore: “Forse c’era. Sono un giocatore onesto: volevo provare a segnare e lui mi ha tirato un po' indietro, ma mi dispiace per lui per quella decisione. È dura. L'ho sentito che cercava di tirarmi indietro, ma stavo correndo verso la porta, quindi non sarei caduto e mi sentivo come se potessi ancora avere l'opportunità di segnare. Quindi sono andato avanti, non ho segnato e poi ovviamente l'arbitro ha fischiato e ha dato subito il rigore. Sono rimasto un po' sorpreso in quel momento perché l'avevo superato e ho provato a segnare”. Infine, Mount ha commentato la partita, parlando ancora di Tomori: “È stato difficile vederlo espulso. Vuoi sempre giocare 11 contro 11 quando ci sono queste partite, quindi forse ha rovinato un po' il gioco. È stato importante per noi e ovviamente volevamo vincere la partita, cosa che abbiamo fatto, ma provo ancora molto dispiacere per Fik”.

Champions League Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League se... 15 ORE FA

Da #PioliOut a Pioli is on fire: i 3 anni magici da allenatore del Milan

Champions League Milan-Chelsea 0-2, pagelle: Tomori "decisivo", male Giroud 16 ORE FA