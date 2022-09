Riecco l'Europa delle coppe, la bilancia sulla quale pesare il livello del nostro campionato. Primo round della fase a gironi: 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Subito in salita. E confini già netti: il «rock and roll» di Napoli Lazio in alto; la tremarella di Juventus Inter in basso.

CHAMPIONS LEAGUE: Paris Saint-Germain-Juventus 2-1

JUVENTUS 5,5. Mbappé: il singolo oltre la quiete. Primo tempo da tutti in coperta (voto 4); secondo, dopo l'ingresso di McKennie, da «almeno proviamoci» (voto 6,5). Ha pagato (abbastanza) l'idea di Milik alle spalle di Vlahovic, tanto che non avrei sostituito il polacco con Locatelli, segnale di ritorno a un passato che incombe e condiziona. Sinceramente: temevo peggio. Mancavano fior di colonne (Pogba, Chiesa, persino Di Maria), è ancora una Juventus a metà: prova ne siano le due «mezze» con Roma e Paris. È su questo che Allegri deve lavorare. In attesa che, a centrocampo, comandi qualcuno: Paredes?

CHAMPIONS LEAGUE: Salisburgo-Milan 1-1

MILAN 6. Appena si esce dai confini, cambia la musica. Il Salisburgo l'ha buttata in «caciara», segnalo Okafor: sul gol ha fatto il Leao trasformando Kalulu in De Vrij e Maignan in Handanovic. Poi il Leao vero, servito come Pioli indica alla lavagna, l'ha recuperata con il marchio di fabbrica: assist da sinistra verso il centro-area (Saelemaekers). In ordine sparso: De Katelaere fa intravedere colpi, ma è ancora scolastico; da svezzare Dest, timido; e da svegliare Origi, irritante. Nel complesso, un Milan formato «Sassuolo». Manca in troppi elementi un tasso tecnico accettabile per domare simili orde di sgobboni.

CHAMPIONS LEAGUE: Napoli-Liverpool 4-1

NAPOLI 9. Alla grandissima. Il Liverpool - ripeto: il Liverpool, vice campione del continente - ridotto a uno zerbino. Forse erano un po' sazi e un po' male in arnese, i Reds: ma che bambola. L'Europa apprezza l'audacia. E allora: subito all'arrembaggio per fissare i confini, e poi, se serve, un passo indietro e la baionetta nascosta nello zaino del contropiede. Spalletti si mette in tasca Klopp. Il risultato è una cavalcata wagneriana. Anguissa (il migliore), Osimhen, «Kvaravaggio», Zielinski: a raccontare gli eroi del Maradona, si rischia di ripetere pari pari la formazione. A memoria, il più bel Napoli dall'epoca di Diego.

CHAMPIONS LEAGUE: Inter-Bayern 0-2

INTER 4. Il Bayern se l'è mangiata. Andavano, i tedeschi, a un ritmo che nei nostri cortili reggono pochi. E quel pressing: come dei borseggiatori seriali, sempre. Inzaghi l'aveva rivoltata. Cinque cambi, addirittura, compresi Barella e il portiere (da Handanovic a Onana, belle parate ma pure un quasi-harakiri). E così, invece, di ritrovarla l'ha persa di nuovo. Domanda sulla rivoluzione: era proprio il caso di farla in Champions? A maggior ragione senza Lukaku, il totem della tribù. Nel derby, se non altro, ci si aggrappò alla sparatoria finale: contro Sané (in versione Nureyev) e i tarantolati di Negelsmann, manco agli spiccioli. Lazio, Milan, Bayern: le grandi, all'Inter, non vanno proprio giù

EUROPA LEAGUE: Ludogorets-Roma 2-1

ROMA 5. Veniva, Mou, dalle quattro sberle di Udine. Perde anche nella tana gibbosa del Ludogorets, e non è una beffa. Imperdonabili, perché reiterate, le amnesie difensive. Sul gol di Cauly è come se si aprisse il Mar Rosso. Il pareggio di Shomurodov sembra il suggello. Sembra. L'ennesima frittatona trasforma Nonato nell'hombre del partido. Un palo di Mancini (su corner, naturalmente), un pugno di opportunità, Dybala vispo ma non letale. Il centravanti era Belotti: spinto dal mercato alla periferia del tremendismo che lo nutre, ha bisogno di rodaggio. Più in generale, il turnover, modico, non spiega la modestia della prestazione. Diceva Mandela: io non perdo mai, vinco o imparo. Parole sante.

EUROPA LEAGUE: Lazio-Feyenoord 4-2

LAZIO 7. Per metà gara, una sola squadra al comando: Luis Alberto, Felipe Anderson, Vecino in bellezza e in scioltezza. Velocità, profondità, triangoli al bacio: il massimo della libidine. Nella ripresa, pilota automatico e, dopo il bis di Vecino, fastidiose turbolenze. Proprio un rigore dell'uruguagio, tra i migliori, ha introdotto la doppietta di Gimenez. Morale: Il 4-2 del tabellino unisce il «Sarri ball», già vincitore dell'Europa League con il Chelsea, all'orgoglio e ai cambi di un Feyenoord che, smontato e rimontato, aveva impegnato strenuamente la Magica prima di cederle la Conference League. Occhio, però, a certi cali e a certi errori: in Italia la passi liscia, in coppa è diverso.

CONFERENCE LEAGUE: Fiorentina-Riga 1-1

FIORENTINA 5. Tipico romanzo del Novecento, tra gli attacchi della Viola e il catenaccione del Riga. Non è facile sfrattare inquilini chiusi a chiave. Specialmente se la manovra è incessante, sì, ma piatta, senza calici di fantasia che possano ubriacare le sentinelle del bunker. Tante occasioni, tante parate di Steinbors. Al centro del villaggio, Barak: palo, rete e miccia involontaria del pareggio di Ilic. Risorsa preziosa, comunque; e, almeno lui, non convenzionale. Cabral e Jovic sparano a salve: date un centravanti a Italiano e vi solleverà il mondo. Anche se il possesso-palla non sarà mai il «fine» che giustifica i «mezzi».

