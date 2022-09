Narrano che, alla vigilia di un'antica edizione di Atalanta-Bologna, un giovane cronista intervistò Bruno Pesaola, all'epoca allenatore dei rossoblù emiliani. Mister, che partita farete? Risposta: d'attacco. Di slancio. D'arrembaggio. Il giornalista prese nota e titolò di conseguenza. Risultato: zero a zero. Il Bologna (d'attacco, di slancio, d'arrembaggio) non superò la metà campo. Infastidito, se non furibondo, lo scrivano aspettò al varco il Petisso. Signor Pesaola, altro che Bologna avanti tutta: un catenaccio indecoroso; come lo spiega? Partì una raffica, in puro slang italo-argentino: "Ce hanno rubato la idea".

la Juventus non ha mai perso: 6 vittorie, 2 pareggi. Michel Platini e Zibì Boniek, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero: tanto per rammentare alcuni dei moschettieri che ne celebrarono i duelli. Ecco: quante volte l'hanno rubata a Massimiliano Allegri ? La sua Juventus forza subito l'equilibrio - Dusan Vlahovic al 2' con la Roma e al 9' con lo Spezia, Arkadiusz Milik al 9' a Firenze Angel Di Maria al 26' con il Sassuolo - e questo è indubbiamente un merito; ma poi cala, si ritrae, si perde, non tira, e questo è clamorosamente un demerito. La ghigliottina dei social frigge, sbuffa, trama. Leandro Paredes , bussola designata, è appena arrivato. Ci sarebbero poi gli infortuni. Dal menisco di Paul Pogba alla lungodegenza di Federico Chiesa e ai muscoli di Leonardo Bonucci, con la coda del «Fideo», sostituito a Firenze e, naturalmente, fuori dai convocati per il gran ballo di Champions, martedì sera al Parco dei Principi. Sorridete: contro il Paris Saint-Germain , nella saga delle coppe,

Da Christian Kouamé a Kylian Mbappé il balzo è di un brusco che mette paura. Per tacere di Leo Messi e Neymar, di Marco Verratti e Gigio Donnarumma. A citare l'harem del Paris Saint-Qatar si rischia sempre di dimenticare qualcuno. L'allenatore è Christophe Galtier, uno dei pochi, quando pilotava il Lilla, ad avergli soffiato uno «scudetto» (nel 2021). L'ordalia si annuncia molto delicata, molto complicata (gentile eufemismo), molto politica, come indicano le baruffe che, in materia di Superlega, divisero Andrea Agnelli e Nasser Al-Khelaïfi, boss dei parigini e «casualmente» presidente dell'Eca ((European Club Association) al posto del rivale.

Kylian Mbappe Credit Foto Getty Images

Sulla carta, il pronostico è talmente orientato da scoraggiare persino il più audace degli scommettitori. Il Paris ha vinto a Nantes (3-0, doppietta di Mbappé) e guida la classifica sotto braccio al Marsiglia di Igor Tudor (che fu vice di Andrea Pirlo chez Madame: morsi e rimorsi). Allegri, che conta di presentare «almeno» Vlahovic, risparmiato sabato, ha dichiarato con una franchezza sin troppo chirurgica che decisive saranno le sfide con il Benfica, «non questa». Per carità, verissimo: ma è la frase che il tecnico di una grande società mai e poi mai deve lasciarsi scappare. Non si tratta di demolire i luoghi comuni dell'enfasi: si tratta, più terra terra, di conoscere la storia ed evitare che lo spogliatoio, già pigro e ubriaco di tiki-taka all'indietro, possa ricavarne messaggi negativi.

Vlahovic a segno contro la Roma Credit Foto Getty Images

Nella speranza che a Fabio Miretti venga concesso l'onore di una prova d'orchestra così impegnativa e suggestiva, rimane da chiarire il rapporto comunicativo. Più Max si sbraccia perché il branco non arretri, più il branco arretra. Colpa del domatore che non riesce a farsi capire, o di belve che hanno fiutato il vento e, dunque, vanno dove le porta il sentimento popolare (tranquilli: se non avanziamo, fucilano lui, mica noi)?

Parigi val bene una messa, diceva Enrico di Navarra. Cosa vale, in compenso, la Juventus attuale (crivellata di assenze e al di là del plotone di esecuzione che l'attende)? Nulla è impossibile, a patto che Allegri non creda che tutto gli sia dovuto. Dal contratto.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il suo blog. Per commentare o fare domande potete inviare una e-mail a

