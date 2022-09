Il difensore olandese non è nuovo a dichiarazioni di questo tipo. Appena dopo la cessione al Bayern Monaco, in un’intervista aveva svelato di aver scelto la Juventus per Sarri , pensando così di giocare un calcio più offensivo. C’era stata persino una reazione di Leonardo Bonucci, che aveva parlato di “mancanza di rispetto”. E De Ligt si difese sostenendo di aver detto quello che pensavano tutti. Infine, il tema allenamenti, era già emerso tramite il suo nuovo tecnico Julian Nagelsmann che in una conferenza stampa riportò le parole del giocatore, che gli disse di non essersi mai allenato così duramente nel periodo juventino.