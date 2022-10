Notte della verità per il Milan , che sul campo della Dinamo Zagabria si gioca parecchie chance di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions. La partita, valida per la quinta giornata del Girone E, è in programma martedì 25 ottobre allo stadio Maksimir con calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro dell'incontro è il polacco Szymon Marciniak. Reduci dalle due sconfitte contro il Chelsea (0-3 a Londra e 0-2 a San Siro) i rossoneri di Pioli sono fermi a quota 4 punti e hanno la necessità di fare punti per tenere viva la possibilità di passare il turno. Il Milan scenderà in campo conoscendo già il risultato di Salisburgo-Chelsea, l'altra sfida del girone che si giocherà martedì alle 18.45. Il match d'andata disputato a San Siro finì 3-1 per i rossoneri che si imposero con i gol di Giroud (rigore), Saelemaekers e Pobega. Ai croati non bastò la rete del momentaneo 1-2 firmata da Orsic.

Ad

Dinamo Zagabria-Milan: le probabili formazioni

Serie A Pioli: "Nulla di grave per Brahim. De Ketelaere sa che deve fare di più" 17 ORE FA

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1) - Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All.: Cacic.

MILAN (4-2-3-1) - Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia).

Olivier Giroud durante Milan-Dinamo Zagabria - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Dinamo Zagabria-Milan: dove vederla in tv e live streaming

Dinamo Zagabria-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta scritta del match con aggiornamenti in tempo reale.

Dinamo Zagabria-Milan: le statistiche

Milan e Dinamo Zagabria si affrontano per l'ottava volta nelle coppe europee. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai rossoneri che hanno vinto in 5 occasioni (un pareggio e una vittoria dei croati completano il quadro). L'unica affermazione della Dinamo (1-0) risale addirittura al 1966 in un match valido per l'andata degli ottavi di finale di Mitropa Cup. Proprio nel match di ritorno al Meazza, invece, si registrò l'unico pari tra le due squadre (0-0).

Da #PioliOut a Pioli is on fire: i 3 anni magici da allenatore del Milan

Serie A Milan-Monza 4-1, pagelle: Brahim genio della lampada Diaz 17 ORE FA