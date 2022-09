”. È così che il Liverpool scrive della trasferta al Maradona di Napoli per la partita di stasera. La società inglese ha infatti invitato i propri tifosi in trasferta, mediante un tweet, a prestare particolare attenzione: sarebbe così sconsigliato girare la città, in particolare è fortemente consigliato evitare il centro cittadino, per evitare di trovarsi in situazioni pericolose. Nel post sui social si scoraggiano i tifosi inglesi a indossare la maglia della squadra durante il viaggio e gli spostamenti e a mangiare in albergo. Insomma, girare per la cittadina napoletana sembrerebbe dai tweet molto pericoloso. Non un normale tweet di informazione quello pubblicato dal Liverpool, come invece è solita fare la società di Klopp.