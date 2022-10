Padrone del proprio destino. Il Milan perde senza segnare contro il Chelsea anche davanti al pubblico amico ma, grazie, al pari fra Dinamo Zagabria e Salisburgo ha ancora le carte in regola per qualificarsi agli ottavi di finale, un traguardo che i rossoneri non raggiungono dalla stagione 2013-14. Le due sconfitte consecutive hanno relegato il Diavolo al terzo posto a pari merito con la Dinamo Zagabria, prossima avversaria fra due settimane in Croazia. Il Salisburgo però è a sole due lunghezze e con lo scontro diretto a San Siro, all’ultima giornata tutto è apertissimo.