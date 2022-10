Dopo il successo in casa del Viktoria Plzen , l’Inter va a caccia di altre tre punti contro il(qui la DIRETTA SCRITTA ), che viste le grandi prestazioni del Bayern Monaco , è molto probabilmente la diretta rivale dei nerazzurri per il secondo posto del girone C, dove al momento si trovano a pari punti. La formazione di Simone Inzaghi è ancora alla ricerca della migliore condizione, l’avvio è stato peggiore di quanto preventivato con cinque ko tra Serie A e Champions League. Simone Inzaghi, in bilico dopo un avvio in campionato che non si vedeva dai tempi della disgraziata stagione Gasperini-Ranieri nel 2011-2012, dovrà fare i conti con l’assenza di Marcelo Brozovic , che si è infortunato con la Croazia e sarà assente per circa un mese, e rinunciare anche a Romelu Lukaku. Xavi invece ha perso durante la pausa due difensori titolari, Araujo e Koundé e non ha convocato nemmeno Franck De Jong. Queste le scelte dei due tecnici per la super-sfida del Meazza.