L'Inter prova a rialzare la testa dopo il k.o. nel primo derby stagionale e prova a farlo in Champions League. Mercoledì 7 settembre, dalle ore 21:00 nella cornice di San Siro , i nerazzurri affrontano il Bayern Monaco allenato da Julian Nagelsmann. I bavaresi, dopo un inizio di Bundesliga travolgente, hanno rallentato un po' la loro corsa, incappando in due 1-1 consecutivi contro Borussia Monchengladbach e Union Berlino, ma rimangono comunque una squadra costruita per arrivare fino in fondo nella Champions 2022-23. L'Inter dovrà invece fare a meno di Romelu Lukaku, fermato da un problema muscolare alla coscia sinistra e non a disposizione nel primo big match del Gruppo C, comprendente anche Barcellona e Viktoria Plzen. Quella contro il Bayern Monaco sarà una sfida carica di fascino e di dolci ricordi: il 2-0 del Santiago Bernabéu nella finale del 22 maggio 2010, griffato dalla doppietta del "Principe", Diego Milito, è ancora vivissimo nella mente dei tifosi nerazzurri. La sfida di mercoledì prossimo sarà però tutta un'altra storia.