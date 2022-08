Mondiali in Qatar metteranno a dura prova i club, per i quali gli impegni saranno più concentrati. Per questo, e per un’evidente lacuna nel livello delle sostituzioni, l’Inter ha operato sul mercato per allungare la rosa con Onana, Mkhitaryan, Bellanova e Asllani. Il vero colpo dell’estate è però il ritorno di Romelu Lukaku , apparso già in ottima forma. Con il belga i nerazzurri vogliono riprendersi lo Scudetto ma, se possibile, anche giocare qualche turno in più in Champions League. Un anno fa il doppio confronto con il Liverpool, che eliminò tra i rimpianti gli uomini di Inzaghi. Adesso si riparte. L'urna di Istanbul non è stato assolutamente benevola con i nerazzurri che sono stati inseriti nel gruppo 'della morte' con i campioni di Germania del Bayern Monaco, l'ambizioso Barcellona di Xavi e Robert Lewandowski e il Viktoria Plzen, squadra destinata - almeno sulla carta - a fungere da squadra materasso in questo girone di ferro. Di seguito tutte le info da conoscere sugli impegni europei della squadra di Simone Inzaghi.

Ad

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE C: LE AVVERSARIE DELL’INTER

Champions League Fair play UEFA: cosa rischiano Juve, Milan, Inter e Roma? IERI ALLE 09:42

Bayern Monaco

Barcellona

Viktoria Plzen

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE C: IL CALENDARIO DELL’INTER

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

La UEFA non ha ancora ufficializzato date, sfide e orari completi dei match della prima fase

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE C: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sky trasmetterà 121 partite sulle 137 totali della Champions League 2022/23. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 16 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Altrimenti, 104 partite sono su Infinity+, a cui si può accedere anche grazie al pacchetto TimVision Calcio e Sport di Tim. Infine, Mediaset in chiaro mostrerà 16 partite: la migliore del martedì e altre della fase ad eliminazione diretta, compresa la finale. Queste ultime saranno a disposizione anche in streaming su Mediaset Play.

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

Serie A Il pronostico del CIES: Inter campione davanti al Milan, Juventus quarta IERI ALLE 08:34