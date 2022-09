Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e LIVE-Streaming

CHAMPIONS LEAGUE - Esordio per l'Inter di Simone Inzaghi, subito chiamata al big match contro il Bayern Monaco. Una sfida che evoca ricordi dolcissimi, specie quello della finale di Madrid del 22 maggio 2010, con precedenti però in equilibrio totale: 3 vittorie per squadra e un pareggio. Ecco le scelte dei due allenatori e tutte le informazioni su dove vedere la sfida in TV e LIVE-Streaming.